Aktien: Dax nimmt Jahreshoch ins Visier

DEUTSCHLAND: – IM PLUS – Nach dem langen Osterwochenende stehen die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt auf Kursgewinne. Damit würden sich die Aktien am Dienstag den überwiegend guten Vorgaben von den asiatisch-pazifischen Börsen anschließen. Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Montag leicht zugelegt, an der Wall Street wurde am Ostermontag gehandelt. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart etwa 0,6 Prozent höher auf knapp 15 700 Punkte. Damit fehlten dem Leitindex nurmehr ein Viertelprozent für ein weiteres Jahreshoch. Nach Angaben von IG hatte der Index im vorbörslichen Handel kurzzeitig bereits ein Jahreshoch markiert.

USA: – DOW UND S&P ETWAS IM PLUS; NASDAQ LEICHT IM MINUS – Nach dem langen Wochenende haben die Anleger in New York endlich auf den bereits am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Regierung reagieren können. Zunächst befürchteten offenbar viele Anleger einen weiteren Zinsschritt der US-Notenbank. Zum Handelsstart am Montag notierten die wichtigsten Indizes im Minus, besonders zinssensible Technologiewerte gerieten unter Druck. Im Verlaufe ebbten die Befürchtungen aber ab, die Standardwerte beendeten den Tag sogar im grünen Bereich. Der Dow Jones Industrial Avearge ging 0,30 Prozent höher bei 33 586,52 Punkten aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,10 Prozent auf 4109,11 Zähler. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 verlor lediglich 0,09 Prozent auf 13 051,23 Punkte. Zu Beginn war er noch bis auf 12862 Zähler abgesackt.

ASIEN: – NIKKEI 225 IM PLUS; CSI 300 UND HANG SENG IM MINUS – In Asien gab es am Dienstag am japanischen Aktienmarkt deutliche Kursgewinne. Leicht nach unten ging es dagegen in China und Hongkong. In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 1,3 Prozent auf knapp 28 000 Punkte an. Gründe für den Anstieg waren zum einen die positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten und zum anderen Aussagen des US-Starinvestors Warren Buffett, der seinen Anteil an japanischen Aktien ausbauen will. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab zuletzt um rund ein halbes Prozent nach und baute damit das Minus vom Montag aus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor im späten Handel rund 0,10 Prozent, nachdem dort weder am Karfreitag noch am Ostermontag gehandelt worden war.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.597,89 +0,50%

XDAX 15.635,12 +0,64%

EuroSTOXX 50 4.309,45 +0,26%

Stoxx50 3.981,99 +0,37%

DJIA 33.586,52 +0,30%

S&P 500 4.109,11 +0,10%

NASDAQ 100 13.051,23 -0,09%

Nikkei 225 27.642,12 -0,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,73 -0,40%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0888 +0,25%

USD/Yen 133,30 -0,23%

Euro/Yen 145,14 +0,03%

BTC/USD 30.136,02 +6,50%

ROHÖL:

Brent 84,79 +0,61 USD

WTI 80,39 +0,65 USD

Börse

Dax nimmt Jahreshoch wieder ins Visier

Nach dem langen Osterwochenende stehen die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt auf Kursgewinne. Damit würden sich die Aktien am Dienstag den überwiegend guten Vorgaben von den asiatisch-pazifischen Börsen anschließen. weiterlesen

Energie

Deutschland steigt aus der Atomenergie aus

Auch nach der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland am 15. April produziert ein deutsches Unternehmen weiterhin Atomstrom. weiterlesen

Kryptowährung

Bitcoin kostet erstmals seit Juni 2022 mehr als 30 000 Dollar

Am Markt für sogenannte Kryptowährungen ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen. Der Bitcoin als nach Marktwert größte Digitalwährung kletterte im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf gut 30 400 US-Dollar … weiterlesen

Gesundheit NEWSBREAK 24

Pharmakonzern macht Hoffnung: Gibt es bald eine Impfung gegen Krebs?

Der US-amerikanische Pharmakonzern Moderna will bis 2030 einen Impfstoff gegen Krebs auf den Markt bringen. Dabei soll die mRNA-Technik zum Einsatz kommen. weiterlesen

Versicherung

Kreditversicherer erwartet größeren Anstieg der Firmenpleiten

Der Kreditversicherer Allianz Trade erwartet in Folge der jüngsten Bankenturbulenzen im laufenden Jahr mehr Firmenpleiten. weiterlesen

National

Deutschlands Kaffeekonsum auf Rekordniveau

Der ohnehin hohe Kaffeekonsum in Deutschland ist auf Rekordniveau gestiegen. Insgesamt werden derzeit pro Kopf und Tag durchschnittlich knapp vier Tassen pro Kaffeetrinker konsumiert … weiterlesen

