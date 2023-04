Börsentag auf einen Blick

Aktien: Unverändert erwartet

DEUTSCHLAND: – WARTEN AUF US-INFLATIONSDATEN – Zur Wochenmitte deutet sich für den deutschen Aktienhandel ein ruhiger Auftakt an. Der Dax , der am Vortag ein weiteres Jahreshoch verpasst hatte, dürften dem Broker IG zufolge zum Xetra-Handelsbeginn auf der Stelle treten. Auf dem Weg nach oben dürfte das Jahreshoch aus der vergangenen Woche bei 15 737 Zählern die nächste Anlaufmarke sein; auf dem Weg nach unten ortet die Bank HSBC bei 15 425 Punkten eine Unterstützung für den Index. Am frühen Nachmittag (14.30 Uhr) könnte allerdings Bewegung in die Kurse kommen. Dann werden in den Vereinigten Staaten die Verbraucherpreise im März veröffentlicht. Von diesen dürften sich die Marktteilnehmer Aufschluss darüber erhoffen, wie viele Zinserhöhungen noch kommen werden, schrieben die Marktstrategen der Commerzbank. Bei der Kerninflationsrate deute sich nach den Rückgängen der vergangenen Monate nun ein erneuter Anstieg an.

USA: – DOW LEICHT IM PLUS; NASDAQ IM MINUS – Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen bewegt. Insgesamt dominierte im späten Handel die Vorsicht. So dämmte der Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss seinen Gewinn beim Stand von 33 684,79 Punkten auf 0,29 Prozent ein. Der marktbreite S&P 500 schloss prozentual unverändert auf 4108,94 Zählern. Im von Technologiewerten geprägten Auswahlindex Nasdaq 100 hielten sich die Anleger von Anfang an stärker zurück als bei Standardwerten. Der Index beendete den Tag mit minus 0,67 Prozent auf 12 964,16 Punkten.

ASIEN: – GEWINNE IN CHINA UND JAPAN; VERLUSTE IN HONGKONG – In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in China und Japan nach oben ging, gaben die Kurse in Hongkong. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel rund ein halbes Prozent zu und baute damit die Gewinne der vergangenen Tage aus. In China gewann der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte dagegen nur leicht zu, nachdem er am Dienstag etwas nachgegeben hatte. Verluste gab es dagegen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong. Dort gab der Leitindex Hang-Seng-Index zuletzt rund 0,7 Prozent nach und büßte damit seine Gewinne vom Vortag wieder ein.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.655,17 +0,37%

XDAX 15.668,46 +0,21%

EuroSTOXX 50 4.333,29 +0,55%

Stoxx50 3.999,34 +0,44%

DJIA 33.684,79 +0,29%

S&P 500 4.108,94 0,00%

NASDAQ 100 12.964,16 -0,67%

Nikkei 225 28.052,38 +1,48%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,84 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0928 +0,15%

USD/Yen 133,80 +0,08%

Euro/Yen 146,22 +0,22%

BTC/USD 29.979,80 +0,26%

ROHÖL:

Brent 85,67 +0,06 USD

WTI 81,58 +0,05 USD

Börse

US-Inflationsdaten könnten Schwung in die Kurse bringen

Zur Wochenmitte deutet sich für den deutschen Aktienhandel ein ruhiger Auftakt an. Der Dax , der am Vortag ein weiteres Jahreshoch verpasst hatte … weiterlesen

Ukraine-Krieg

Selenskyj ruft zum Durchhalten auf

Angesichts der schweren Lage an der Front hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute zum Durchhalten aufgerufen. „Wir befinden uns jetzt in einem Stadium des Krieges, in dem es für unsere Gesellschaft und unsere Partner wichtig ist, das Gefühl für den Weg, der vor uns liegt, nicht zu verlieren“ … weiterlesen

Gesundheitswesen

Kassenärzte-Chef für Notaufnahme-Gebühr

Der Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen, befürwortet eine Gebühr für Patientinnen und Patienten, die künftig ohne vorherige telefonische Ersteinschätzung in die Notaufnahme kommen. weiterlesen

Politik

Ringen um Atomkraft bis zur letzten Minute

Wenige Tage vor der Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke reißt der Unmut über die lange beschlossene Maßnahme nicht ab. weiterlesen

International

Pentagon-Chef nach Datenleck: ‚Werden jeden Stein umdrehen‘

Nach der Veröffentlichung brisanter US-Informationen zum Krieg in der Ukraine bemüht sich die US-Regierung um Aufklärung und versucht, ihre Verbündeten zu beruhigen. weiterlesen

Video NEWSBREAK 24

Schwarzes Loch dreht sich und steuert Richtung Erde

Der Jet eines schwarzen Lochs im Zentrum einer Galaxie hat sich gedreht. Jetzt zeigt das schwarze Loch Richtung Erde. weiterlesen



Politik

Streit um Kindergrundsicherung: Lindner verweist auf Lohnabstandsgebot

Im Streit um die Kindergrundsicherung hat Bundesfinanzminister Christian Lindner die Bedeutung des Lohnabstandsgebots unterstrichen. „Wir müssen bei neuen Sozialleistungen nun darauf achten, dass sich Menschen nicht irgendwann fragen, ob es bei ihnen finanziell noch einen fairen Unterschied ausmacht, wenn sie arbeiten gehen oder nicht“ … weiterlesen

