Aktien: Leichte Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Nachdem der Dax am Vortag nur haarscharf an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt war, werden am letzten Handelstag der Woche zunächst etwas niedrigere Kurse erwartet. Lediglich 19 Zähler hatten dem deutschen Leitindex am Donnerstag zu einem Rekordhoch gefehlt. Der Broker IG indizierte den Dax am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent niedriger bei 16 373 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Dax-Gewinn von gut einem Prozent ab. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone hatte die Aktienbörsen befeuert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Leitzinsen am Vortag nochmals erhöht. „Mit dieser Zinserhöhung ist der Job der EZB erstmal getan. Ab jetzt schließt sich das Fenster für weitere Leitzinserhöhungen, denn die Inflation wird im Herbst deutlich sinken“, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.

USA: – KURSVERLUSTE – Am New Yorker Aktienmarkt ist am Donnerstag die Euphorie im frühen Handel anschließend verpufft. Am Ende des Tages standen die wichtigsten Indizes im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,67 Prozent auf 35 282,72 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,64 Prozent auf 4537,41 Zähler nach. Die Berichtssaison und eine Reihe von starken US-Konjunkturdaten setzten die Akzente. Obwohl sich die Notenbank Fed abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehält, mehren sich die Stimmen, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein könnte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Inflationsdaten sorgten in Japan für kräftige Kursverluste. Zudem will Japans Zentralbank ihre Billiggeld-Politik künftig flexibler handhaben. Der Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 1,9 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann hingegen 1,8 Prozent und auch der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,9 Prozent zu.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 16.406,03 +1,70%

XDAX 16.353,69 +1,34%

EuroSTOXX 50 4.447,44 +2,33%

Stoxx50 4.038,54 +1,64%

DJIA 35.282,72 -0,67%

S&P 500 4.537,41 -0,64%

NASDAQ 100 15.464,93 -0,22%

Nikkei 225 32.560,08 +0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,49 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0970 -0,07%

USD/Yen 138,5805 -0,67%

Euro/Yen 152,0265 -0,69%

BTC/USD 29.227,98 -0,08%

ROHÖL:

Brent 83,72 -0,52 USD

WTI 79,68 -0,41 USD

Quartalsberichte

Intel kehrt in Gewinnzone zurück

Der Halbleiter-Riese Intel ist im vergangenen Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hofft auf deutlich bessere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. weiterlesen

Ford mit höherem Milliarden-Verlust bei E-Autos

Ford stellt sich auf einen deutlich höheren Milliarden-Verlust im Geschäft mit Elektroautos in diesem Jahr ein. Zudem wird die Produktion langsamer ausgebaut als geplant. weiterlesen

BASF veröffentlicht Finanzbericht für das erste Halbjahr

Der BASF -Konzern veröffentlicht am Freitag seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2023. Zuletzt hatte das weltgrößte Chemieunternehmen die Prognosen für das laufende Jahr wegen einer schwachen Nachfrage gesenkt. weiterlesen

