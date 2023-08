Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax versucht weiter Stabilisierung

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich im Dax auch am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 932 Punkte. Nach der scharfen Korrektur vom Rekordhoch von 16 528 Punkten in der Vorwoche stabilisiert sich der Dax derzeit an seiner exponentiellen 100-Tage-Linie. Das Barometer für den längerfristigen Trend unterstützt aktuell bei 15 807 Punkten. An der Wall Street haben sich die Indizes am Vorabend vom schwachen Freitag erholt. Die Experten bleiben aber skeptisch für Aktien. Höhere Zinsen bremsen die Konjunktur, und dies belaste unweigerlich die Profitabilität der Unternehmen, argumentieren sie. Niedrigere Gewinne bei hohen Bewertungen seien riskant. Ein wichtiges Zinssignal für die US-Notenbank steht am Donnerstag mit den US-Inflationsdaten auf der Agenda.

USA: – ERHOLT – An den US-Börsen haben die Anleger am Montag wieder Mut gefasst. Nach der schwachen Vorwoche legten die wichtigsten Indizes deutlich zu. Das Umfeld für Aktien ist Beobachtern zufolge weiterhin recht robust, auch wenn die Zinspolitik der US-Notenbank Fed im Hintergrund immer noch für Verunsicherung sorgt. Die jüngsten Konjunkturdaten deuteten auf eine Wirtschaft hin, die sich nur sehr langsam abschwächt, sagte Analyst Paul Nolte vom Vermögensverwalter Murphy & Sylvest Wealth Management. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,16 Prozent auf 35 473,13 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,90 Prozent auf 4518,44 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,87 Prozent auf 15 407,85 Punkte nach oben.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Eine fortgesetzte Schwäche des chinesischen Außenhandels hat am Dienstag auf der Stimmung an den Börsen des Landes gelastet. Für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 1,4 Prozent nach unten. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, war kaum verändert. So waren Chinas Importe und Exporte im Juli stärker eingebrochen als erwartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende moderat zu. Neben Sorgen um die Konjunktur treibt Anleger an den Börsen auch die Geldpolitik der Notenbanken um. Daher stehen in der laufenden Woche Inflationsdaten aus China und den USA im Fokus.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 15.950,76 -0,01%

XDAX 15.982,65 +0,81%

EuroSTOXX 50 4.337,50 +0,11%

Stoxx50 3.949,05 +0,27%

DJIA 35.473,13 +1,16%

S&P 500 4.518,44 +0,90%

NASDAQ 100 15.407,85 +0,87%

Nikkei 225 32.44397 +1,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,14 +0,29%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0992 -0,10%

USD/Yen 143,23 +0,51%

Euro/Yen 157,44 +0,41%

BTC/USD 29.212,54 +0,48%

ROHÖL:

Brent 85,37 +0,03 USD

WTI 82,02 +0,08 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-versucht-weiter-stabilisierung/4181325/

Börse

Leitindex tritt auf der Stelle

Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich im Dax auch am Dienstag zunächst wenig tun. weiterlesen

Wirtschaft

Beamtenbund warnt vor Folgen bevorstehenden Personalmangels

Der Chef des Beamtenbundes dbb hat vor Folgen eines bevorstehenden Personalmangels im öffentlichen Dienst gewarnt. Zwar drohe kein Stillstand des Staates, aber „es wird noch viel mehr, öfter und lauter rumpeln als jetzt“ … weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Branchen

Abfallbranche warnt vor Batterien

Ob blinkende Schuhe, Elektrozahnbürsten oder Grußkarten mit Minilautsprecher: Falsch entsorgte Batterieprodukte werden für Deutschlands Entsorgungsbranche zum großen Problem. weiterlesen

Lebensmittel NEWSBREAK 24

Red Bull, Kaffee und Cola: So viel Koffein steckt in den Wachmachern

Koffein kommt vor allem in Kaffeebohnen, Teeblättern und Kakaobohnen vor. Doch wie viel Koffein ist noch gesund und ab wann wird es schädlich? Hier erfahren Sie, wie viel Koffein noch unbedenklich ist und in welchen Getränken am meisten Koffein steckt. weiterlesen



Automobilindustrie

Höhere Nachfrage aus Autobranche

Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group ist im zweiten Quartal dank einer anziehenden Nachfrage aus der Automobilindustrie und Preiserhöhungen gewachsen. weiterlesen

Unternehmen

Mehr Geld für Musks Gehirn-Implantate-Firma Neuralink

Elon Musks Firma Neuralink, die das Gehirn mit Hilfe von Implantaten mit einem Computer verbinden will, hat sich frisches Geld bei Investoren besorgt. weiterlesen

Spannende Artikel

IBM und Qualcomm – Technologiewerte auf dem Prüfstand!

UBS: Gespanntes Warten auf die neuen Zahlen!

Allianz und Münchener Rück – Das wird nun wichtig!

Nordex – Das könnte jetzt bitter werden. Vestas – Aktie mit Ritt auf der Rasierklinge.

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick



-Anzeige-

MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich