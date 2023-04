Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leichte Kursverluste vor Ostern

DEUTSCHLAND: – MODERATE VERLUSTE – Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in den letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Gründonnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 15 492 Punkte. Damit dürfte er den Rücksetzer vom am Dienstag bei 15 736 Punkten erreichten Höchststand seit Januar 2022 zunächst fortsetzen. Auch die US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Korrektur fortgesetzt, während der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagniert.

USA: – DOW IM PLUS, TECHNOLOGIEWERTE SCHWACH – Abgesehen vom Dow Jones Industrial haben die US-Börsen am Mittwoch an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Schwache Daten des privaten Jobdienstleisters ADP und die Stimmung im Dienstleistungssektor trugen zu den Konjunktursorgen bei. Der Dow Jones Industrial profitierte etwas von steigenden Konsumgüter- und Gesundheitswerten, die in den anderen Indizes weniger Gewicht haben. Mit einem Anstieg um 0,24 Prozent auf 33 482,72 Punkte blieb das Kursbarometer der Wall Street auf Tuchfühlung zum höchsten Niveau seit sechs Wochen, auf dem es zuletzt angekommen war. Trüber sah es im Technologiesektor aus: Der Nasdaq 100 , der am Vortag den höchsten Stand seit August erreicht hatte, rutschte unter die Marke von 13 000 Punkten. Über die Ziellinie ging er 1,01 Prozent tiefer bei 12 967,20 Punkten.

ASIEN: – KURSVERLUSTE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die eher mauen Vorgaben aus den USA dämpften auch in Asien die Stimmung. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,3 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen büßte 0,3 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel unterdessen nur leicht um 0,05 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.520,17 -0,53%

XDAX 15.535,68 -0,53%

EuroSTOXX 50 4.298,36 -0,39%

Stoxx50 3.967,30 +0,48%

DJIA 33.482,72 +0,24%

S&P 500 4.090,38 -0,25%

NASDAQ 100 12.967,20 -1,01%

Nikkei 225 27.702,85 PKT -1,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 137,23 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0892 -0,12%

USD/Yen 131,21 -0,08%

Euro/Yen 142,87 -0,19%

BTC/USD 28.084,30 -1,76%

ROHÖL:

Brent 84,52 -0,46 USD

WTI 80,11 -0,50 USD

Börse

Leichte Verluste am letzten Handelstag vor Ostern

Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in den letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern gehen. weiterlesen

Politik

Macron sucht ‚größere Rolle‘ Chinas für Friedenslösung in Ukraine

China kann aus Sicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine „größere Rolle“ auf dem Weg zu einer Friedenslösung im Ukraine-Konflikt spielen. weiterlesen

Branchen

Eisenbahn-Gewerkschaft: Erste Unternehmen haben Angebot nachgebessert

Im Tarifkonflikt bei den Eisenbahnen gibt es aus Sicht der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bei ersten Betrieben Bewegung. weiterlesen

Wirtschaft

Linke schließt sich Vier-Tage-Woche-Vorstoß an

Die Linke unterstützt die Pläne der IG Metall für eine Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. „Die Vier-Tage-Woche ist kein weltfremdes Hirngespinst, sondern in einigen Ländern längst Praxis“ … weiterlesen

Film NEWSBREAK 24

Hinweise verdichten sich: „Harry Potter“ bald als Serie?

Laut dem US-Branchenportal „Deadline“ könnte es einen Deal mit Autorin J.K. Rowling für eine „Harry Potter“-Serie geben. weiterlesen



International

Taiwans Präsidentin besucht Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses

Bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat sich Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen für die fortwährende Unterstützung der USA für ihr Land bedankt. weiterlesen

Unternehmen

Gerresheimer bestätigt Jahresziele nach deutlichem Wachstum zum Jahresstart

Eine starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas haben Gerresheimer zum Jahresstart angetrieben. weiterlesen

