DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich am Montag zunächst etwas Stabilisierung ab. So taxiert der Broker IG den Leitindex Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 13 931 Punkte. In der Vorwoche war es nach einem zwischenzeitlichen Hoch seit Juni bei 14 675 Punkten letztlich 3,3 Prozent abwärts gegangen. Die exponentielle 200-Tage-Linie bei zuletzt 13 751 Punkten rückt ins Visier. Sie gilt bei Börsianern als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Die wichtigen US-Indizes hatten ihre Korrektur vor dem Wochenende ausgeweitet. Am Markt würden weiterhin die unerwartet restriktiven geldpolitischen Signale der US-Notenbank Fed eingepreist, hieß es bei der Credit Suisse. Nach den US-Inflationszahlen hatten sich die Anleger eigentlich eine Entspannung in der Zinswende erhofft. Die Fed erwischte sie dann am Mittwoch auf dem falschen Fuß. Auch in Asien geht es am Montagmorgen abwärts.

USA: – IM MINUS – Eine wohl noch länger harte Gangart der Notenbanken gegen die hohe Inflation hat den US-Aktienmarkt auch am Freitag belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel letztlich um 0,85 Prozent auf 32 920,46 Punkte und beendete die Woche mit einem Minus von 1,7 Prozent. Erstmals seit gut fünf Wochen rutschte der Dow wieder unter die Marke von 33 000 Punkten – zeitweise bis auf 32 654 Punkte. Knapp über der exponentiellen 200-Tage-Linie – sie gilt bei Börsianern als ein Gradmesser für den längerfristigen Trend – fanden sich damit wieder Käufer. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 1,11 Prozent auf 3852,36 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,89 Prozent auf 11 243,72 Punkte. Er verlor auf Wochensicht rund 2,8 Prozent. Wachstumswerte gelten als besonders zinssensitiv.

ASIEN: – VERLUSTE – An den Börsen Chinas hat die Corona-Lage am Montag die Stimmung geprägt. Nach zahlreichen Lockerungen der strikten und wirtschaftsschädigenden Corona-Politik der chinesischen Regierung greift mittlerweile eine größere Corona-Welle um sich. Epidemiologen erwarten, dass bis Mitte März drei Infektionswellen durch das bevölkerungsreichste Land der Erde rauschen werden. Die jetzige erste Welle werde bis Mitte Januar dauern und vor allem die städtischen Gebiete betreffen, sagte der Chef-Epidemiologe des Gesundheitsamtes, Wu Zunyou, laut Staatsmedien. Entsprechend dürfte es dauern, bis sich wirtschaftliche Erfolge der Lockerungen zeigen. Diesen Risiken stehen Versprechen der Regierung gegenüber, die Wirtschaft zu unterstützen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank zum Wochenstart um 0.4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,1 Prozent ein.Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor mit 1,1 Prozent auf 27 237,64 Punkte.

DAX 13.893,07 -0,67%

XDAX 13.895,33 -0,75%

EuroSTOXX 50 3.804,02 -0,83%

Stoxx50 3.657,44 -0,98%

DJIA 32.920,46 -0,85%

S&P 500 3.852,36 -1,11%

NASDAQ 100 11.243,72 -0,89%

Bund-Future 137,37 -0,13%

Euro/USD 1,0605 +0,12%

USD/Yen 136,16 -0,39%

Euro/Yen 144,40 -0,27%

BTC/USD 16.717,81 -0,13%

Brent 79,66 +0,62 USD

WTI 74,84 +0,55 USD

Stabilisierungsversuch nach schwacher Vorwoche

Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich am Montag zunächst etwas Stabilisierung ab. So taxiert der Broker IG den Leitindex Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 13 931 Punkte. weiterlesen

EU-Energieminister wollen Gaspreisdeckel besiegeln

Verhandlungen um einen europäischen Gaspreisdeckel gehen in die entscheidende Phase. weiterlesen

Wirecard-Prozess: Kronzeuge will aussagen

Im Strafprozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem früheren Dax -Konzern Wirecard hat am Montag (9.00 Uhr) erstmals der Kronzeuge Oliver Bellenhaus das Wort. weiterlesen

Glatteis in weiten Teilen Deutschlands

Gefährliches Glatteis sucht zum Start in die Vorweihnachtswoche weite Teile Deutschlands heim. Für Teile aller Bundesländer galten am Montagmorgen deswegen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). weiterlesen

Musk schaltet Reporter-Accounts wieder frei – Sperrungen gehen weiter

Twitter-Chef Elon Musk hat nach internationaler Kritik mehrere gesperrte Accounts von US-Journalisten wieder freigeschaltet – allerdings nicht alle. weiterlesen

Angela Merkel wird zur True-Crime-Podcasterin

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel geht unter die Podcaster. Im Format „Sprechen wir über Mord?!“ spricht sie über … weiterlesen



Finale Anhörung des Kapitol-Ausschusses

Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol will bei seiner letzten öffentlichen Anhörung erneut Ex-Präsident Donald Trump ins Visier nehmen. weiterlesen

