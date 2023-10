Börsentag auf einen Blick

Aktien: Erholung in Sicht

DEUTSCHLAND: – IM PLUS – Nach dem schwachen Wochenstart zeigt der Dax am Dienstag eine Reaktion: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 15 254 Punkte. Im Zuge des von Hamas-Terroristen angeheizten Nahost-Konflikts war er tags zuvor zeitweise wieder auf 15 077 Punkte eingeknickt. Die Weltbörsen stecken dies aber zunächst gut weg. So ging es an der Wall Street weiter aufwärts und der japanische Nikkei meldete sich am Morgen mit deutlichen Kursgewinnen aus der Feiertagspause zurück. US-Anleiherenditen kamen ebenso etwas zurück wie die Ölpreise. Dem Markt helfen laut Börsianern moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause der Fed hoffen ließen.

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen sind am Montag auf ihrem Erholungspfad geblieben. Die Unsicherheit im frühen Handel angesichts des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel wich im Verlauf aus dem Markt, die wichtigsten Indizes schlossen letztlich im Plus. Papiere aus dem Öl- und Rüstungssektor waren gefragt, jene von Fluggesellschaften hatten das Nachsehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,59 Prozent auf 33 604,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Aufschlag von 0,63 Prozent auf 4335,66 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,49 Prozent auf 15 047,16 Zähler zu.

ASIEN: – NIKKEI UND HANG SENG DEUTLICH IM PLUS; CSI 300 IM MINUS – In Asien haben die Aktienmärkte in Japan und Hongkong deutlich zugelegt, während es in China leicht nach unten ging. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Dienstag im späten Handel nach der feiertagsbedingten Pause am Montag zweieinhalb Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang-Seng-Index etwas mehr als ein Prozent und baute damit die Gewinne der vergangenen drei Handelstage aus. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab dagegen nach den leichten Verlusten am Montag weiter nach. Mit einem Abschlag von 0,4 Prozent hielt sich der Verlust aber in Grenzen.

Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am 10.10.2023

Der Online-Modehändler About You gibt am 10. Oktober 2023 seine Zahlen für das zweite Quartal bekannt und spricht mit Analysten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal von PepsiCo, LVMH und Procter & Gamble werden ebenfalls erwartet. Daimler Truck zeigt seinen batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw. United Airlines und HP Inc. informieren über ihre Nachhaltigkeits- und Geschäftsstrategien.

Auf der Konjunkturseite stehen die Leistungsbilanz Japans, die Industrieproduktion Italiens, der Großhandel Deutschlands und der Weltwirtschaftsausblick des IWF im Fokus.

Außerdem hält Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede bei der 22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Es findet außerdem die Deutsche Wärmekonferenz «#connectingheat 2023» in Berline statt. weiterlesen

Schusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.128,11 -0,67%

XDAX 15.197,91 -0,57%

EuroSTOXX 50 4.112,57 -0,77%

Stoxx50 3.884,21 -0,12%

DJIA 33.604,65 +0,59%

S&P 500 4.335,66 +0,63%

NASDAQ 100 15.047,16 +0,49%

Nikkei 225 31.277,55 -0,26%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,39 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0562 -0,05%

USD/Yen 148,70 +0,13%

Euro/Yen 157,06 +0,07%

BTC/USD 27.596,30 -1,00%

ROHÖL:

Brent 87,81 -0,34 USD

WTI 85,98 -0,40 USD

Die wichtigsten Nachrichten der letzten Stunden

Börse

Deutliche Erholung erwartet

Nach dem schwachen Wochenstart zeigt der Dax am Dienstag eine Reaktion: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 15 254 Punkte. weiterlesen



International

Israel mobilisiert 300 000 Soldaten – Gazastreifen abgeriegelt

Nach den verheerenden Angriffen von Hamas-Terroristen auf Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Israel ordnete die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gebietes an, während die Armee 300 000 Reservisten mobilisiert. weiterlesen

International

Wie isoliert ist Moskau? Russland will zurück in UN-Menschenrechtsrat

Nach seinem Ausschluss wegen der Invasion in die Ukraine will Russland am Dienstag erneut in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt werden. Neben einer Reihe weiterer Staaten steht Russland im größten UN-Gremium für die Region Osteuropa ab 16 Uhr MESZ zur Wahl. weiterlesen

Promis NEWSBREAK 24

Größer, besser, weiter: 3 skurrile Anschaffungen der Superreichen

Diese skurrilen Anschaffungen der Superreichen sind oft das Werk von Milliardären und Prominenten, die sich einen extravaganten Lebensstil leisten können. weiterlesen



Immobilien

Immobilien-Krise in China: Country Garden verpasst erneut Zahlung

Der hoch verschuldete Immobilien-Bauträger Country Garden aus China hat erneut ausstehende Zahlungen nicht geleistet. „Das Unternehmen hat eine fällige Zahlung über den Betrag von 470 Millionen Hongkong-Dollar (rund 56,8 Millionen Euro) im Rahmen seiner Verschuldung nicht gemacht“ … weiterlesen

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick



