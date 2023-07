Börsentag auf einen Blick

Aktien: Im Plus

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ZUM HANDELSSTART ERWARTET – Nach dem starken Wochenabschluss zum Halbjahresende dürften im Dax am Montag weitere Gewinne folgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 16 198 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16 427 Punkten rückt wieder in den Fokus nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023. Die Wall Street hatte am Freitag den starken Trend aus Europa aufgenommen und nach dem dortigen Handelsende noch weiter zugelegt. Der marktbreite S&P 500 erreichte einen Höchststand seit April 2022. Der Dow Jones Industrial stieß immerhin bis fast an sein Jahreshoch vor. Am Montagmorgen bestätigten die asiatischen Börsen die Kauflaune der Anleger.

USA: – IM PLUS – Dank erfreulicher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Freitag klare Gewinne erzielt. Auch die Monats- und Halbjahresentwicklung der wichtigsten Indizes kann sich sehen lassen. Der Nasdaq 100 schaffte zwischen Januar und Juni mit knapp 39 Prozent den höchsten Kursanstieg in einem ersten Halbjahr seiner gut 38-jährigen Geschichte. Am Freitag schloss der technologielastige Auswahlindex 1,60 Prozent höher mit 15 179,21 Punkten. Sein Wochenplus beläuft sich damit auf knapp zwei Prozent, und für den Juni steht ein Gewinn von 5,7 Prozent zu Buche. Technologiewerte profitieren seit Jahresbeginn besonders stark von Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed. Damit konnten die anderen Indizes nicht mithalten. Der Dow Jones Industrial erzielte einen Tagesgewinn von 0,84 Prozent auf 34 407,60 Punkten, womit er einen minimal höheren Wochengewinn als der Nasdaq 100 erzielte. Für den Juni verbuchte der New Yorker Leitindex ein Plus von gut vier Prozent, während der Kursanstieg für die erste Jahreshälfte knapp darunter liegt. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,23 Prozent auf 4450,38 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. Auch für die anderen Zeiträume kann er deutlichere Gewinne als der Dow vorweisen.

ASIEN: – GEWINNE – In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte mit teils deutlichen Aufschlägen in die Woche gestartet. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp zwei Prozent. Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der 300 größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte 1,3 Prozent zu. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls mehr als 1,3 Prozent nach oben.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 16.147,90 +1,26%

XDAX 16.178,65 +1,39%

EuroSTOXX 50 4.399,09 +1,02%

Stoxx50 4.003,92 +1,03%

DJIA 34.407,60 +0,84%

S&P 500 4.450,38 +1,23%

NASDAQ 100 15.179,21 +1,60%

Nikkei 225 33.442,95 +0,77%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,68 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0915 +0,04%

USD/Yen 144,46 +0,09%

Euro/Yen 157,69 +0,14%

BTC/USD 30.682,48 +0,64%

ROHÖL:

Brent 75,47 +0,06 USD

WTI 70,66 +0,02 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-im-plus/4148938/

Börse

Weitere Gewinne nach starkem Halbjahr

Nach dem starken Wochenabschluss zum Halbjahresende dürften im Dax am Montag weitere Gewinne folgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 16 198 Punkte. weiterlesen

Politik

Bundestagsausschuss hört Experten zum Heizungsgesetz

In dieser Woche soll das sogenannte Heizungsgesetz im Bundestag beschlossen werden. Den Aufakt der Beratungen bildet am heutigen Montag (13.30 Uhr) eine Anhörung im Klima- und Energieausschuss zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes … weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Ukraine-Krieg

Kiew nennt Lage an Ost-Front ‚kompliziert‘

Mit Blick auf die laufende Gegenoffensive gegen den Aggressor Russland meldet die Ukraine schwere Kämpfe an mehreren Frontbereichen insbesondere im Osten. weiterlesen

Arbeitnehmer

Kommunaler Spitzenverband zu Vier-Tage-Woche

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht eine Vier-Tage-Woche im Öffentlichen Dienst skeptisch. In vielen Bereichen sei eine Reduzierung der Wochentage, an denen gearbeitet wird … weiterlesen

Finanzen NEWSBREAK 24

Maestro adé: Das ändert sich für Bankkunden

Das rot-blaue Maestro-Logo soll nach dem Willen des Kreditkarten-Riesen Mastercard von Girokarten verschwinden. weiterlesen



Unternehmen

Tesla übertrifft mit Produktion und Auslieferung Markterwartung deutlich

Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Die Produktion habe bei knapp 480 000 Fahrzeugen gelegen … weiterlesen

Spannende Artikel

Rheinmetall und Hensoldt – Comeback oder ein (vorerst) letztes Aufbäumen?

Nel ASA – Rettung in letzter Sekunde. Plug Power – Nur ein laues Lüftchen?

Snap Inc. – Comeback angelaufen? PayPal – Schwierige Lage. Nun gilt es!

Tesla: Klettert immer weiter?

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick



-Anzeige-

MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich