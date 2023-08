Börsentag auf einen Blick

Aktien: Erholung geht weiter

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG SETZT SICH FORT – Der Dax dürfte sich am Donnerstag zunächst weiter erholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 15 947 Punkte. Damit würde er sich weiter von der 100-Tage-Linie absetzen, nachdem er am Dienstag zeitweise bis auf 15 706 Punkte abgesackt war. Die Berichtssaison in Deutschland erreicht an diesem Donnerstag ihren Höhepunkt. Am Nachmittag folgt dann mit den US-Verbraucherpreisen noch ein Highlight an Wirtschaftsdaten. Sie sind ein wichtiger Signalgeber für die US-Notenbank im laufenden Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung.

USA: – SCHWÄCHER – Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag stieg die Nervosität am Markt. Die bange Frage ist, ob es zur erhofften Pause im US-Zinserhöhungszyklus kommt. Die jüngsten Entwicklungen an den Rohstoffmärkten aber sprachen eher für einen weiterhin hohen Inflationsdruck. So zogen die Ölpreise spürbar an, denn es wird befürchtet, dass die russischen Öllieferungen durch den Krieg gegen die Ukraine leiden könnten. Zudem stieg der Preis für europäisches Erdgas stark. Hintergrund war hier ein Streik von Arbeitern in einigen Flüssiggasanlagen in Australien. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial fiel um 0,54 Prozent auf 35 123,36 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 legte zuletzt um 0,6 Prozent zu. Mit Spannung werden im Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus den USA erwartet. Sie dürften mit über den künftigen geldpolitischen Kurs entscheiden. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, hingegen zuletzt um 0,5 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte rund ein Prozent ein. In China prägen weiter Konjunktursorgen das Geschehen.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 15.852,58 +0,49%

XDAX 15.885,22 +0,32%

EuroSTOXX 50 4.317,33 +0,66%

Stoxx50 3.984,02 +0,49%

DJIA 35.123,36 -0,54%

S&P 500 4.467,71 -0,70%

NASDAQ 100 15.101,71 -1,12%

Nikkei 225 32.175,96 -0,45%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,54 -0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0979 +0,05%

USD/Yen 144,0355 +0,22%

Euro/Yen 158,1490 +0,25%

BTC/USD 29.493,07 -0,79%

ROHÖL:

Brent 87,47 -0,08 USD

WTI 84,35 -0,05 USD

Börse

Erholung setzt sich fort – Höhepunkt der Berichtssaison, US-Daten

Der Dax dürfte sich am Donnerstag zunächst weiter erholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 15 947 Punkte. weiterlesen

International

Nordkorea will Kriegsvorbereitungen verstärken

Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea will die Bereitschaft ihrer Streitkräfte für einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel verstärken. weiterlesen

Branchen

Spionageverdacht bei Bundeswehr: Ministerin lobt Behörden

Nach dem Verdacht auf geheimdienstliche Agententätigkeit für Russland bei einem Bundeswehr-Mitarbeiter hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Arbeit der Sicherheitsbehörden gelobt. weiterlesen

Medien

Auch Disney will gegen Streaming-Trittbrettfahrer durchgreifen

Nach Netflix will auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst dem kostenlosen Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus ein Ende setzen. weiterlesen

Forschung NEWSBREAK 24

Mysteriöser Schädelfund: Forscher entdecken unbekannte menschliche Spezies

Dieser Fund stellt die Theorie der menschlichen Evolution auf den Kopf: Ein in der Provinz Hubei ausgegrabener Schädel deutet auf die Existenz einer bisher unbekannten menschlichen Spezies hin. weiterlesen





Unternehmen

RWE investiert weiter in Portfolio zur Erneuerbaren Energieerzeugung

RWE baut seine Erzeugungskapazitäten weiter aus. Im zweiten Quartal investierte der Energiekonzern eine Milliarde Euro, um sein Portfolio an Anlagen zur Erneuerbaren Energieerzeugung auszubauen. weiterlesen

Evonik fällt im zweiten Quartal in Verlustzone

Wegen Abschreibungen auf einige Produktionsanlagen ist der Spezialchemiekonzern Evonik im zweiten Quartal unter dem Strich in die Verlustzone gerutscht. weiterlesen

Wachstum bei Siemens schwächt sich ab

Der Technologiekonzern Siemens hat seinen Wachstumskurs auch im dritten Quartal fortgesetzt. So legten die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Juni um sechs Prozent auf knapp 18,9 Milliarden Euro zu … weiterlesen

