DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Vor wichtigen Zinsentscheidungen im Wochenverlauf dürfte der Dax am Montag etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit minus 0,51 Prozent auf 14 298 Punkte. Die Anleger konzentrieren sich in dieser Woche auf die Notenbank-Entscheidungen der US-amerikanischen Fed zur Wochenmitte sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Es wird sowohl in den USA als auch in der Eurozone mit einer Zinsanhebung von 0,50 Prozentpunkten gerechnet und damit mit einem nicht mehr ganz so großen Zinserhöhungsschritt wie zuletzt. Der Dax notiert derzeit etwas unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Nach der Rally im November scheint die Luft vorerst raus zu sein. Die Experten der Credit Suisse sehen für Aktien aktuell eher Risiken als Chancen. Das konjunkturelle Umfeld bleibe extrem herausfordernd, hieß es in einer aktuellen Studie.

USA: – VERLUSTE – An einem über weite Strecken relativ robusten Freitag haben sich die Anleger an den US-Börsen im späten Handel zurückgezogen. Obwohl der Preisauftrieb auf Herstellerebene wieder für Unsicherheit sorgte, blieben die Bewegungen lange moderat. In der Schlussstunde jedoch gingen die Anleger dann vor wichtigen Ereignissen in der kommenden Woche aus dem Risiko. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,90 Prozent tiefer mit 33 476,46 Punkten ins Wochenende. Damit steigerte er sein Minus im Wochenverlauf auf 2,8 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,73 Prozent auf 3934,38 Zähler. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 büßte 0,64 Prozent auf 11 563,33 Punkte ein. Sein Wochenminus erhöhte sich damit auf 3,6 Prozent.

ASIEN: – VERLUSTE – Wieder etwas stärkere Inflationssorgen haben die Aktienmärkte in Asien am Montag am belastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank zuletzt um 0,9 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel um 2 Prozent. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,2 Prozent.

DAX 14.370,72 +0,74%

XDAX 14.324,08 +0,21%

EuroSTOXX 50 3.942,62 +0,54%

Stoxx50 3.779,44 +0,60%

DJIA 33.476,46 -0,90%

S&P 500 3.934,38 -0,73%

NASDAQ 100 11.563,32 -0,64%

Bund-Future 140,48 +0,08%

Euro/USD 1,0517 -0,13%

USD/Yen 137,02 +0,24%

Euro/Yen 144,11 +0,12%

BTC/USD 16.938,85 -1,37%

Brent 76,62 +0,52 USD

WTI 71,69 +0,67 USD

Vor wichtigen Zinsentscheidungen im Wochenverlauf dürfte der Dax am Montag etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit minus 0,51 Prozent auf 14 298 Punkte.

Hunderttausende in Odessa weiter ohne Strom

Nach den gezielten russischen Angriffen auf das ukrainische Stromnetz ist die Lage in der Hafenstadt Odessa sowie auch in anderen Regionen nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj schwierig. weiterlesen

Erdogan droht indirekt mit Raketenangriff

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Streit um griechische Inseln im östlichen Mittelmeer indirekt mit einem Raketenangriff gedroht, sollte Griechenland „keine Ruhe geben“. weiterlesen

Zorn und Entsetzen nach Korruptionsskandal im EU-Parlament

Angesichts des Korruptionsskandals im Europaparlament fordern Politiker einschneidende Konsequenzen – und befürchten weitere Enthüllungen zu möglichen Schmiergeldzahlungen des steinreichen Golfemirats Katar. weiterlesen

Fahrplanwechsel der Bahn: So viel teurer wird eine Fahrt

Bei der Deutschen Bahn kommt es im Dezember zu einigen Änderungen. Ab dem 11. Dezember gibt es einen neuen Fahrplan und damit einhergehend eine Preiserhöhung auf Fahrkarten. weiterlesen

Zahl der Arztbesuche deutlich gestiegen – ‚Versorgung unter Volllast‘

Nach teils deutlichen Rückgängen in der Corona-Pandemie sind Patientinnen und Patienten in diesem Jahr wieder häufiger in eine der rund 100 000 deutschen Arztpraxen gegangen. weiterlesen

Wirecard-Prozess: Erste Stellungnahme der Verteidiger

Im Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem früheren Dax -Konzern wird am Montag (9.00 Uhr) erstmals die Verteidigung auf die Anklage reagieren. weiterlesen

