Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leichte Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Nach dem erfreulichen Jahresbeginn am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag zunächst ruhig zugehen. Der Dax , der am Vortag um gut ein Prozent gestiegen war, wird etwas leichter erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex 0,22 Prozent niedriger bei 14 038 Punkten. Somit dürfte das Auf und Ab des Dax um die Marke von 14 000 Zählern in die nächste Runde gehen. Die Wall Street war am Vortag geschlossen, deshalb gibt es von dort keine Impulse. An den chinesischen Börsen legten die Kurse überwiegend zu, nachdem dort ein Einkaufsmanagerindex im Dezember etwas besser ausgefallen war als erwartet. Im Verlauf des Vormittags könnten die Verbraucherpreise aus mehreren deutschen Bundesländern für Aufmerksamkeit sorgen, wirkt doch die hohe Inflation als Bremse für die Aktienmärkte.

USA: – KEIN HANDEL – Die US-Aktienbörsen blieben am Montag geschlossen. An der Wall Street und den Nasdaq-Börsen wurde der Neujahrestag als Feiertag nachgeholt. Erster Handelstag im neuen Jahr 2023 ist daher dieser Dienstag.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas fester tendiert. Nach der Feiertagsruhe am Vortag blieb der Start in das neue Jahr aber überwiegend verhalten. Aus den USA gab es keine Impulse. Dort ruhte der Handel am Montag. In Japan blieben die Börsen auch an diesem Dienstag geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,8 Prozent. Die massive Infektionswelle nach dem Ende der Null-Corona-Politik hat Chinas Wirtschaft im Dezember unterdessen deutlich belastet. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins „Caixin“.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.069,26 +1,05%

XDAX 14.050,68 +1,31%

EuroSTOXX 50 3.856,09 +1,65%

Stoxx50 3.685,66 +0,93%

DJIA 33.147,25 -0,22% (Freitag)

S&P 500 3.839,50 -0,25% (Freitag)

NASDAQ 100 10.939,76 -0,10% (Freitag)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,50 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0664 -0,01%

USD/Yen 129,6760 -0,79%

Euro/Yen 138,2945 -0,82%

BTC/USD 16.710,57 +0,27%

ROHÖL:

Brent 86,00 +0,09 USD

WTI 80,41 +0,15 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-leichte-kursverluste-erwartet/3979601/

Börse

Rücksetzer erwartet nach freundlichem Jahresbeginn

Dem Dax winkt nach dem freundlichen Jahresauftakt am Dienstag wieder ein Rücksetzer. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex … weiterlesen

Wirtschaft

Inflation schwächt sich deutlich ab

In Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres deutlich abgeschwächt. Im Dezember seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 8,7 Prozent gestiegen … weiterlesen

Regierung

Mächtige Finanzlobby im Bundestag

Banken, Versicherungen und andere Akteure der Finanzbranche versuchen, mit Millionenaufwand und Hunderten Lobbyisten Einfluss auf Gesetze im Bundestag zu nehmen. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Politik

Nato droht neuer Streit über Verteidigungsausgaben

In der Nato droht neuer Streit über die Höhe der Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten. Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg will ein Teil der Alliierten das derzeitige Zwei-Prozent-Ziel deutlich verschärfen. weiterlesen

Rohstoffe Newsbreak24.de

Die Strompreise fallen, aber Verbraucher merken davon erstmal nichts

An der Leipziger Strombörse sinken die Strompreise. Aber so schnell werden die Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland davon nichts merken. Denn … weiterlesen



Unternehmen

SpaceX-Bewertung steigt auf 137 Milliarden Dollar

Die Bewertung der vom umstrittenen Milliardär Elon Musk geführten Raumfahrtfirma SpaceX ist bei einer weiteren Finanzierungsrunde einem Medienbericht zufolge auf 137 Milliarden Dollar (128 Mrd Euro) geklettert. weiterlesen

Börse

Anleger suchen sichere Investments – Junge setzen auf Aktien

Nach einem schwachen Börsenjahr suchen die Anleger in Deutschland für 2023 möglichst sichere Investments. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken gaben 81 Prozent an, dass sie sich „eher nicht“ oder „gar nicht“ vorstellen könnten, für eine höhere Rendite ein höheres Risiko einzugehen. weiterlesen

Spannende Artikel

Tesla-Aktie: Nachrichten zum Jahresbeginn

Tesla – Steht die Aktie vor dem Comeback? Apple – Aktie am (charttechnischen) Abgrund.

Amazon und Alibaba – (K)Ein Ende der Leidenszeit…

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 <<Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich