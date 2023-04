Börsentag auf einen Blick

Aktien: Freundlicher Wochenausklang erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE – Der Dax bleibt zu Wochenschluss am Tropf der Wall Street. Die Stärke im New Yorker Handel dürfte hierzulande zumindest moderatere Gewinne nach sich ziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 853 Punkte. Vor allem an der Nasdaq-Börse hatte Meta mit einem starken Quartalsbericht eine Rally ausgelöst. „Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wallstreet nach oben ging“, schrieb am Morgen der Experte Thomas Altmann von QC Partners.

USA: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Überzeugende Quartalszahlen namhafter US-Konzerne haben die Wall Street und die technologielastige Nasdaq am Donnerstag kräftig angetrieben. Vor allem der Facebook- und Instagram-Anbieter Meta überzeugte mit seinem Bericht zum Jahresauftakt und einem optimistischen Ausblick auf das zweite Quartal. Nach zwei schwächeren Handelstagen legte der Dow Jones Industrial um 1,57 Prozent auf 33 826,16 Punkte zu.

ASIEN: – FREUNDLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten von der freundlichen Verfassung der US-Aktienmärkte. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent. Die japanische Notenbank beließ unter ihrem neuen Chef Kazuo Ueda ihre Geldpolitik im Wesentlichen unverändert. Sie gab zugleich einige Hinweise, dass sich an ihrer extrem lockeren Haltung so bald nicht viel ändern dürfte. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt 0,7 Prozent im Plus. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,9 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.800,45 +0,03%

XDAX 15.880,26 +0,92%

EuroSTOXX 50 4.358,05 +0,24%

Stoxx50 4.029,96 +0,10%

DJIA 33.826,16 +1,57%

S&P 500 4.135,35 +1,96%

NASDAQ 100 13.160,03 +2,76%

Nikkei 225 28.736,57 +1,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,12 +0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1013 -0,14%

USD/Yen 134,7410 +0,56%

Euro/Yen 148,3080 +0,42%

BTC/USD 29.548,94 +1,57%

ROHÖL:

Brent 79,02 +0,65 USD

WTI 75,26 +0,50 USD

Börse

Dax dürfte Wochenminus reduzieren

Der Dax bleibt zu Wochenschluss am Tropf der Wall Street. Die Stärke im New Yorker Handel dürfte hierzulande zumindest moderatere Gewinne nach sich ziehen. weiterlesen

Wirtschaft

Konjunktur, Inflation und Arbeitsmarkt – Bleibt eine Rezession aus?

Die hartnäckig hohe Inflation belastet Verbraucher und Unternehmen in Deutschland. Ökonomen rechnen dennoch im Schnitt mit einem leichten Anstieg der Wirtschaftsleistung zu Beginn des laufenden Jahres gegenüber dem Vorquartal. weiterlesen

Panorama

Russisches Schiff kurz vor Nord-Stream-Explosion nahe Tatort

Wenige Tage vor den Nord-Stream-Explosionen in der Ostsee hat sich nach Angaben des dänischen Militärs ein russisches Spezialschiff in der Nähe der Detonationsorte befunden. weiterlesen

Politik

Berlins Senat nimmt Arbeit auf – Wirbel um Bürgermeister-Wahl

Nach der Bürgermeister-Wahl im dritten Anlauf will der neue Berliner Senat zum Tagesgeschäft übergehen. Die zehn Senatorinnen und Senatoren werden am Freitag zu einer ersten Arbeitssitzung zusammenkommen. weiterlesen

Studie NEWSBREAK 24

Diese Autofarben sind am unsichersten

Diese Autofarben sind am unsichersten

Fahrer:innen von dunklen Autos, aufgepasst! Das Unfallrisiko ist in einem dunklen Auto größer als in einem hellen. Umso überraschender ist es, dass die Autofarben Braun und Schwarz …



Unternehmensnews

Intel mit Umsatzeinbruch und Milliardenverlust

Beim Chipriesen Intel ist vorerst kein Ende der Durststrecke in Sicht. Der Halbleiter-Pionier schloss das vergangene Quartal mit einem erneuten Umsatzeinbruch und einem Milliardenverlust ab. weiterlesen

Mercedes-Benz wird nach starkem Auftakt in Hauptsparten zuversichtlicher

Der Autobauer Mercedes-Benz wird nach dem guten ersten Quartal in seinen Hauptsparten etwas optimistischer für das Gesamtjahr. weiterlesen

Amazon steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich

Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon ist trotz hoher Inflation und Konjunktursorgen mit einem überraschend deutlichen Umsatzplus ins neue Geschäftsjahr gestartet. weiterlesen

Spannende Artikel

Nvidia – Die Luft ist vorerst raus, Vorsicht ist geboten. AMD – Aktie mit Trendbruch.

Nordex – Beschleunigt sich die Talfahrt? Vestas – Das wird nun spannend!

SAP-Konkurrent Microsoft nach den Zahlen. Oracle – Das Warten geht weiter!

BYD: Fünffacher Gewinn im Vergleich mit Vorjahr erzielt!

NEL ASA beeindruckt mit Q1-Ergebnissen

