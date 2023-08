Börsentag auf einen Blick

Aktien: China-Sorgen ziehen Dax runter

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte ausweiten. Die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorge der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land dürfte den deutschen Leitindex Dax am Mittwoch auf ein weiteres Tief seit fünf Wochen drücken. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start auf gut 15 700 Punkte, ein Abschlag von 0,4 Prozent. Damit würde sich der Dax den Kursverlusten im späten Handel an der Wall Street vom Vortag anschließen. Auch an den Börsen in Japan, Südkorea und Hongkong ging es am Mittwoch abwärts. Der Fokus richtet sich nun auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Abend mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird. „Anlegerinnen und Anleger erhoffen sich daraus weitere Hinweise auf eine Zinspause bei der nächsten Sitzung im September“, schreibt Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Für den Dax rücke nun das Juli-Tief bei 15 456 Punkten in den Blick.

USA: – VERLUSTE – An den US-Börsen ist es am Dienstag nach dem robusten Wochenauftakt wieder deutlicher abwärts gegangen. Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China spielten ebenso eine Rolle wie überraschend starke US-Einzelhandelsumsätze, die unter Anlegern die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen nährten. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt daher nun dem Protokoll der vergangenen Fed-Zinssitzung, das am Mittwoch erwartet wird. Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste im Tagesverlauf aus und sackte unter die Marke von 35 000 Punkten. Über die Ziellinie ging der US-Leitindex 1,02 Prozent niedriger bei 34 946,39 Zählern. Auch der am Vortag noch erstarkte Nasdaq 100 konnte sich der Marktschwäche nicht entziehen, er sank um 1,10 Prozent auf 15 037,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,16 Prozent auf 4437,86 Zähler ein.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Sorge vor einer sich auswachsenden Konjunkturschwäche Chinas hat die Börsen Asiens auch am Mittwoch belastet. Hinzu kamen Bedenken, dass die US-Notenbank Fed doch noch weiter an dder Zinsschraube drehen könnte. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um 0,3 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um mehr als ein Prozent. Der japanische Nikkei 225 büßte ebenfalls mehr als ein Prozent ein.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 15.767,28 -0,86%

XDAX 15.739,84 -1,16%

EuroSTOXX 50 4.288,57 -0,96%

Stoxx50 3.938,07 -1,08%

DJIA 3.4946,39 -1,02%

S&P 500 4.437,86 -1,16%

NASDAQ 100 15.037,65 -1,10%

Nikkei 225 31.949,91 -1,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,82 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0913 +0,07%

USD/Yen 145,48 -0,07%

Euro/Yen 158,76 0,00%

BTC/USD 29.166,07 -0,57%

ROHÖL:

Brent 84,63 -0,26 USD

WTI 80,77 -0,23 USD

Börse

Weiter abwärts wegen Chinas Schwäche und Zinssorgen

Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte ausweiten. Die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorge der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land dürfte den deutschen Leitindex Dax am Mittwoch auf ein weiteres Tief seit fünf Wochen drücken. weiterlesen

