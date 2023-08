Börsentag auf einen Blick

Aktien: Konjunktursorgen belasten Dax

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Konjunktursorgen dürften auch am Montag auf dem deutschen Aktienmarkt lasten. Der Broker IG taxiert den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,41 Prozent tiefer auf 15 767 Punkte. In den vergangenen Tagen verschärfte sich in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden weiter. Er steht sinnbildlich für die andauernde Krise des chinesischen Immobilienmarktes, dessen Boom über viele Jahre hinweg für eine rege Nachfrage bei zahlreichen Bau-, Metall- und Chemieunternehmen gesorgt hatte. Das hat sich mittlerweile umgekehrt. Hinzu kommt aktuell die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins noch weiter anheben wird im Kampf gegen die hohe Inflation. Zunächst hätte es am Freitag ausgesehen, als hätte der Dax das Zeug für einen neuen Aufwärtsschwung, doch der Wochenschluss habe dieser Hoffnung zunächst einen Dämpfer beschert, erklärt der technische Analyst Christoph Geyer. Allerdings seien die Handelsumsätze am Freitag sehr niedrig geblieben, weshalb nicht von echtem Verkaufsdruck gesprochen werden könne. Da es gleichzeitig aber auch an entscheidenden Kaufsignalen mangele, dürfte der Fokus auch in der neuen Woche auf dem Halten der Unterstützungszonen liegen.

USA: – UNEINHEITLICH – Der Dow Jones Industrial ist am Freitag etwas weiter vorangekommen und hat damit auch auf Wochensicht zugelegt. Die zinssensiblen Technologiewerte aber bekamen den deutlichen Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt zu spüren, nachdem frische Preisdaten Zinssorgen geschürt hatten. Technologieaktien leiden darunter, dass bei steigenden Zinsen die künftigen Unternehmensgewinne aus aktueller Sicht weniger wert sind. Der Dow legte um 0,30 Prozent auf 35 281,40 Punkte zu. Die Wochenbilanz ergibt ein Plus von 0,62 Prozent. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,11 Prozent auf 4464,05 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,67 Prozent auf 15 028,07 Punkte nach unten.

ASIEN: – VERLUSTE – Konjunktursorgen im Sog der immer deutlicher werdenen schweren Krise des chinesischen Immobilienmarktes haben die Börsen Asiens am Montag belastet. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um 1,4 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 2,4 Prozent. Der japanische Nikkei 225 knickte zuletzt um 1,3 Prozent ein.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 15.832,17 -1,03%

XDAX 15.847,23 -0,59%

EuroSTOXX 50 4.321,33 -1,43%

Stoxx50 3.973,51 -1,00%

DJIA 35.281,40 +0,30%

S&P 500 4.464,05 -0,11%

NASDAQ 100 15.028,07 -0,67%

Nikkei 225 32.497,54 -0,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,31 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0936 -0,10%

USD/Yen 144,94 -0,01%

Euro/Yen 158,51 -0,09%

BTC/USD 29.406,67 +0,13%

ROHÖL:

Brent 85,97 -0,84 USD

WTI 82,35 -0,84 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-konjunktursorgen-belasten-dax/4186398/

Börse

Konjunktursorgen trüben weiter die Stimmung

Konjunktursorgen dürften auch am Montag auf dem deutschen Aktienmarkt lasten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,41 Prozent tiefer auf 15 767 Punkte. weiterlesen

Politik

Lindner in Kiew eingetroffen

Bundesfinanzminister Christian Lindner ist am Montagmorgen zu politischen Gesprächen in Kiew eingetroffen. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Recht

Erkrankung nach Corona-Impfung – Gericht verkündet Entscheidung

Im Prozess einer 33-Jährigen aus Oberfranken gegen den Impfstoffhersteller Astrazeneca wegen eines mutmaßlichen Impfschadens wird am Montag (14.00 Uhr) eine Entscheidung verkündet. weiterlesen

Gesundheit NEWSBREAK 24

Studie widerlegt 10.000-Schritte-Faustregel

Die weitverbreitete Annahme, dass 10.000 Schritte pro Tag erforderlich sind, um die Gesundheit zu fördern, wurde durch eine neue Studie infrage gestellt. weiterlesen



Unternehmen

Bilfinger steigert Gewinn erneut deutlich – Jahresziele bestätigt

Eine hohe Nachfrage hat dem Industriedienstleister Bilfinger auch im zweiten Quartal einen Schub gegeben. „Die Nachfrage nach unseren Lösungen in unseren Kernindustrien ist auf hohem Niveau stabil, in einigen Bereichen nimmt sie weiter zu“ … weiterlesen





Spannende Artikel

PayPal – Weitere Abwärtsrisiken. Snap Inc. – Nach Debakel keine Entspannung in Sicht.

Plug Power – Abverkauf mit Ansage. Nel ASA – Jetzt wird’s eng!

ThyssenKrupp mit Zahlen. Salzgitter vor den Zahlen. Klöckner & Co. im Fokus.

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick



-Anzeige-

MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich