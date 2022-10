Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leicht im Minus

DEUTSCHLAND: – SCHLEPPENDER WOCHENSTART ERWARTET – Der Stabilisierungsversuch im Dax setzt sich zu Wochenbeginn zunächst nicht fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 12 408 Punkte. Der Dax kommt aus einer turbulenten Vorwoche: Nachdem er zwischenzeitlich die runde Marke von 12 000 Punkten nur mit Mühe verteidigen konnte, war er am Freitagnachmittag mit 12 676 Punkten auf den höchsten Stand seit Ende September geklettert. Halten konnte er dieses Niveau angesichts der schwachen US-Börse allerdings nicht.

USA: – VERLUSTE – Überwiegend positive Quartalsberichte haben die New Yorker Wall Street am Freitag nach der beeindruckenden Vortagesrally nur kurzzeitig gestützt. Bereits in der ersten halben Handelsstunde drehten zunächst die technologielastigen Nasdaq-Börsen in die Verlustzone, dann auch der Dow Jones Industrial . Am Ende schlossen die US-Indizes knapp über ihren kurz zuvor erreichten Tagestiefs. Der Dow rutschte wieder unter die am Donnerstag zurückeroberte Marke von 30 000 Punkten. Zum Handelsschluss gab er um 1,34 Prozent auf 29 634,83 Punkte nach und verbuchte ein Wochenplus von 1,2 Prozent. Tags zuvor war der bekannteste Wall-Street-Index als Reaktion auf weiterhin hohe, aber zugleich leicht rückläufige Inflationsdaten zunächst um fast zwei Prozent abgesackt. Am Ende dann hatte er jedoch stolze 2,8 Prozent gewonnen. Der S&P 500 verlor am Freitag 2,37 Prozent auf 3583,07 Zähler. Der Nasdaq 100 sank um 3,10 Prozent auf 10692,06 Punkte, womit sich der Verlust im Wochenverlauf auf 3,2 Prozent summiert.

ASIEN: – IM MINUS – In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte im Zuge der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende rund eineinhalb Prozent ein. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen verlor im späten Handel in Shanghai rund 0,2 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong rutschte der Leitindex Hang Seng zuletzt knapp ein Prozent ab.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 12.437,81 +0,67%

XDAX 12.369,75 -0,86%

EuroSTOXX 50 3.381,73 +0,57%

Stoxx50 3.367,28 +0,35%

DJIA 29.634,83 -1,34%

S&P 500 3.583,07 -2,37%

NASDAQ 100 10.692,06 -3,10%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,28 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9745 +0,24%

USD/Yen 148,77 +0,01%

Euro/Yen 144,98 +0,24%

ROHÖL:

Brent 92,41 +0,78 USD

WTI 86,31 +0,70 USD

News am Morgen

Börse

Schleppender Wochenstart erwartet – Inflation bleibt Belastungsfaktor

Der Stabilisierungsversuch im Dax setzt sich zu Wochenbeginn zunächst nicht fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 12 408 Punkte. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Kriegsvorbereitung in Belarus: Zivilschutz bewaffnet, Bunker markiert

In der Ex-Sowjetrepublik Belarus steigen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die eigenen militärischen Aktivitäten. „Jetzt haben wir alle Waffen vom Verteidigungsministerium erhalten, die wir bekommen sollten, und haben sie in den Waffenkammern gelagert“ … weiterlesen

International

Nato beginnt Übung für Schreckensszenario eines Atomkriegs

Die Nato beginnt an diesem Montag ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung „Steadfast Noon“ werden nach Bündnisangaben in den kommenden zwei Wochen bis zu 60 Flugzeuge beteiligt sein … weiterlesen

Ukraine-Krieg Newsbreak24.de

Ukraine: Putin deutet langen Krieg an

Aber jetzt noch zum bereits angesprochenen Ukraine-Krieg, Vor bald acht Monaten ist Russland ins Nachbarland eimarschiert. Und Ende des Blutvergießens ist weiter nicht in Sicht. Davon sind Fachleute nach den russischen Angriffen der letzten Tage überzeugt. weiterlesen

Europa

Ulf Kristersson vor Wahl zum Ministerpräsidenten von Schweden

In Schweden könnte am Montag erstmals ein Politiker zum Ministerpräsidenten gewählt werden, der auf die Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten setzt. Der Konservative Ulf Kristersson stellt sich am Vormittag (ab 11.00 Uhr) einer Abstimmung im Reichstag von Stockholm. weiterlesen

Panorama

Studie: Fast jeder zehnte Corona-Infizierte geht krank zur Arbeit

Fast jeder zehnte Corona-Infizierte geht einer Studie zufolge trotz Erkrankung zur Arbeit. Neun Prozent der Erkrankten erscheinen bei einem milden Verlauf und trotz positiven Tests im Büro oder im Betrieb, wie aus einer der Studie „Arbeiten 2022“ der Betriebskrankenkasse Pronova BKK hervorgeht, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag) vorliegt. weiterlesen

Branchen

Zweiter Pilotenstreik bremst Lufthansa-Tochter Eurowings

Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Montagmorgen in einen dreitägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Es sei kein weiteres Angebot vorgelegt worden. weiterlesen

