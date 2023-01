Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax mit moderaten Gewinnen erwartet

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Der Dax setzt sich zum Wochenstart wohl wieder klar von der zuletzt wackelnden Marke von 15 000 Punkten ab. Er profitiert dabei vom starken Freitag an der Wall Street. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 15 100 Punkte. Am vergangenen Donnerstag war es zur ersten nennenswerten Kurskorrektur im bisher so starken neuen Börsenjahr gekommen. Der Rutsch unter 15 000 Punkte wurde aber schnell wieder aufgeholt. In den USA konnte der Dow Jones Industrial analog die Marke von 33 000 Punkten verteidigen. Die Technologiewerte an der Nasdaq zeigten sich sogar bärenstark. Die Anleger ließen sich von anhaltend restriktiven geldpolitischen Signalen der US-Notenbank in ihrem Optimismus nicht beirren, hieß es bei der Credit Suisse. Vor allem die Erkenntnisse aus den Geschäftsberichten der Unternehmen hielten die Laune hoch. Die Marktstrategen von JPMorgan betonen in einem Kommentar indes die Risiken für die weitere Ergebnisentwicklung von historisch hohem Profitabilitätsniveau aus. Sie rechnen mit Korrekturen der ambitionierten Markterwartungen – gerade bei Zyklikern.

USA: – GEWINNE – Angetrieben von Techwerten haben die US-Aktienmärkte am Freitag klare Gewinne verbucht. Gestützt hätten Spekulationen, dass ein Großteil der schlechten Unternehmensnachrichten bereits eingepreist sei, hieß es am Markt. Die Technologietitel an der Nasdaq profitierten von unerwartet guten Quartalszahlen von Netflix und zogen überdurchschnittlich an. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 33 375,49 Punkte. Damit reduzierte der US-Leitindex sein Minus für die abgelaufene Woche auf rund 2,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,89 Prozent auf 3972,61 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 2,86 Prozent auf 11 619,03 Punkte zu. Das war der höchste Tagesgewinn seit Ende November. Damit hat der 2022 besonders gebeutelte Index nun schon die dritte Gewinnwoche in Folge hinter sich.

ASIEN: – GEWINNE IN TOKIO, CHINA GESCHLOSSEN – Mit Rückenwind von der Wall Street hat die Börse in Tokio zum Wochenstart zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Montag mit 26 906,04 Punkten und damit 1,3 Prozent höher als vor dem Wochenende. Die chinesischen Aktienmärkte bleiben wegen des Neujahrsfestes geschlossen.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.033,56 +0,76%

XDAX 15.100,57 +0,64%

EuroSTOXX 50 4.119,90 +0,63%

Stoxx50 3.867,83 +0,17%

DJIA 33.375,49 +1,00%

S&P 500 3.972,61 +1,89%

NASDAQ 100 11.619,03 +2,86%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,39 +0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0890 +0,30%

USD/Yen 129,92 +0,26%

Euro/Yen 141,48 +0,56%

BTC/USD 22.758,08 -0,74%

ROHÖL:

Brent 87,54 -0,09 USD

WTI 81,59 -0,05 USD

Börse

Gewinne zum Wochenstart dank starker Wall Street

Der Dax setzt sich zum Wochenstart wohl wieder klar von der zuletzt wackelnden Marke von 15 000 Punkten ab. weiterlesen

Politik

Leopard-Lieferung von anderen Ländern nicht blockieren

Deutschland würde sich Außenministerin Annalena Baerbock zufolge nicht gegen die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern aus anderen Ländern an die Ukraine stellen. weiterlesen

Gesundheit

Ende der Maskenpflicht in Praxen

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Deutsche Hausärzteverband fordern wie andere Branchenvertreter ein Ende der Corona-Maskenpflicht in Praxen. „Es ist folgerichtig, die Maskenpflicht in Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen aufzuheben …“ weiterlesen

International

Landesweiter Stromausfall

In Pakistan ist am Montag in den frühen Morgenstunden landesweit die Stromversorgung zusammengebrochen. weiterlesen

Rentenbesteuerung: Diese Faktoren sind ausschlaggebend

In Deutschland müssen alle Rentner Steuern zahlen. Doch bei einem Renteneinkommen von … weiterlesen



Sport

Juventus trotzig nach 15-Punkte-Abzug

Juventus Turin glaubt trotz des Abzugs von 15 Punkten in der laufenden Serie-A-Saison an eine erneute Qualifikation für die Champions League. Der italienische Fußball-Rekordmeister setzt auf eine sportliche Reaktion nach dem Urteil des Verbandssportgerichts wegen … weiterlesen

Gold – Ziel 2.000 USD? Barrick Gold und Newmont Corp. – Rally macht (vorerst) Pause.

Nel ASA – Gefahr im Verzug. Plug Power – Kursdebakel beendet (vorerst) Kursrally.

Tesla und Apple – Kurz vor den Zahlen. Das (bange) Warten beginnt.

