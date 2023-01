Börsentag auf einen Blick

Aktien: Anleger bleiben vorsichtig

DEUTSCHLAND: – KONSOLIDIERUNG GEHT WEITER – Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Nach sich ausweitenden Verluste an der Wall Street im späten Handel am Vortag dürfte der deutsche Leitindex Dax leicht nachgeben. Der Broker IG taxiert den Index knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handel ein halbes Prozent tiefer auf 15 052 Punkte. Vor allem die Technologietitel an der US-Börse Nasdaq waren zum Wochenauftakt unter Druck geraten. Börsianer begründen die jüngste Vorsicht an den Aktienmärkten mit der noch immer hohen Inflation und der Unsicherheit über den Kurs der Geldpolitik im Ringen gegen die Teuerung. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag.

USA: – VERLUSTE – Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Montag schwach in eine ereignisreiche Woche gestartet. Vor allem an der Nasdaq-Börse dominierte vor den Zinsentscheidungen in New York, Frankfurt und London sowie den Zahlen mehrerer US-Tech-Giganten zunehmend die Angst: Der Auswahlindex Nasdaq 100 weitete die Anfangsverluste aus und schloss 2,09 Prozent tiefer bei 11 912,39 Punkten. Doch auch an der von traditionelleren Branchen geprägten New York Stock Exchange (Nyse) zogen sich die Anleger zurück: Während der Leitindex Dow Jones Industrial letztlich um 0,77 Prozent auf 33 717,09 Punkte sank, fiel der marktbreite S&P 500 um 1,30 Prozent auf 4017,77 Zähler.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Börsen Asiens haben am Dienstag nachgegeben. Die Blicke richten sich weiter auf wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 327,11 Punkten und damit 0,4 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen fiel zuletzt um rund ein Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um gut eineinhalb Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.126,08 -0,16%

XDAX 15.115,72 -0,26%

EuroSTOXX 50 4.158,63 -0,46%

Stoxx50 3.862,04 +0,00%

DJIA 33.717,09 -0,77%

S&P 500 4.017,77 -1,30%

NASDAQ 100 11.912,38 -2,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,66 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0839 -0,06%

USD/Yen 130,24 -0,17%

Euro/Yen 141,15 -0,24%

BTC/USD 22.800,58 -3,77%

ROHÖL:

Brent 84,12 -0,38 USD

WTI 77,50 -0,40 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-anleger-bleiben-vorsichtig/4003596/

Börse

Etwas leichter nach Verlusten im späten US-Handel

Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Nach sich ausweitenden Verluste an der Wall Street im späten Handel am Vortag dürfte der deutsche Leitindex Dax … weiterlesen

Gesundheit

Preisdruck bei Spezialmedikamenten

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios steht wegen einer strengeren Preisregulierung für bestimmte Medikamente am Beginn eines schwierigen Jahres. weiterlesen

Politik

Lula lässt Scholz abblitzen

Der neue brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für Friedenshandlungen zwischen Russland und der Ukraine stark gemacht. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Politik

Korruptionswahrnehmung: Deutschland stagniert

Bei der Bekämpfung von Korruption in Politik und Verwaltung tritt Deutschland seit nunmehr zehn Jahren auf der Stelle. weiterlesen

Finanzen Newsbreak24.de

Erschreckende Zahl: Hälfte aller Rentner bekommt weniger als 1000 Euro

Knapp über die Hälfte der Rentner und Rentnerinnen in Deutschland bekommt monatlich weniger als 1.000 Euro. Vor allem die finanzielle Kluft zu ehemaligen Beamten ist groß. weiterlesen

Europa

Brexit-Experte: Rückkehr in EU

Eine Rückkehr Großbritanniens in die EU ist nach Einschätzung des britischen Politikwissenschaftlers Anand Menon in den kommenden … weiterlesen

Wirtschaft

Viele Beschäftigte offen für Jobwechsel

Knapp vier von zehn Beschäftigten in Deutschland (37 Prozent) können sich einer Umfrage zufolge vorstellen, ihren Arbeitgeber zu wechseln. weiterlesen

Immobilien

Abgabefrist für Grundsteuererklärung endet

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung endet an diesem Dienstag. Viele Immobilienbesitzer müssen noch liefern. weiterlesen

Spannende Artikel

BYD: Die Konkurrenz sieht nur noch die Rücklichter!

Deutsche Telekom und Deutsche Post – Geraten die Aktien nun ins Schlingern?

Intel – Wie könnte es nach dem Kursdebakel mit der Aktie weitergehen?

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich