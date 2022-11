Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax weiter ohne Schwung

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte am Mittwoch vor wichtigen Konjunkturdaten wieder einige Punkte zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 14 422 Punkte. Er würde damit wieder einen Schritt hin zum bisherigen Hoch seit Juni machen, das er in der Vorwoche mit 14 571 Punkten markierte. Ein Ausbruch aus dem jüngsten Schwankungsbereich ist allerdings nicht in Sicht. Seit mehr als zwei Wochen scheint der Leitindex bei 14 150 Punkten auch nach unten abgesichert. Der Handelstag ist gefüllt mit zahlreichen Wirtschaftsdaten. Aus den USA werden unter anderem Arbeitsmarktzahlen aus dem Privatsektor erwartet und aus Europa Verbraucherpreisdaten für November. Am Vortag hatte die Inflationsentwicklung in Deutschland nach Einschätzung der ING Bank „etwas Erleichterung“ gebracht. Die Veröffentlichungen werden als wichtig erachtet für den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Laut Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets dürften sie mit darüber entscheiden, ob die Europäische Zentralbank (EZB) in zwei Wochen den Leitzins um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte anhebt. Was den Zinspfad der US-Notenbank Fed betrifft, blickt er am Mittwoch gespannt auf eine Rede des Vorsitzenden Jerome Powell.

USA: – TECHS SCHWÄCHELN – Nach einem schwachen Wochenauftakt haben die Aktienkurse an der Wall Street auch am Dienstag überwiegend nachgegeben. Vor allem an der technologielastigen Börse Nasdaq standen Schwergewichte wie Apple , Amazon und Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,73 Prozent auf 11 503,45 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat dagegen mit 33 852,53 Punkten quasi auf der Stelle. Am Montag hatte die Protestwelle in China die Kurse erheblich belastet. Sie schürte Sorgen vor einem weiteren wirtschaftlichen Rückschlag und Produktionsunterbrechungen. Ende vergangener Woche war der Dow noch auf das höchste Niveau seit April gestiegen. Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,16 Prozent auf 3957,63 Zähler nach.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND VERLUSTE – Das Geschehen an den Börsen Chinas bleibt bestimmt von den massiven Corona-Protesten in dem Land und der Reaktion der chinesischen Regierung. In den vergangenen Tagen hatte sich noch Hoffnung breit gemacht, Chinas Führung könnte mit einer Lockerung der strikten Corona-Politik reagieren, da diese die Wirtschaft massiv belastet. Mittlerweile drohte die chinesische Führung aber ein hartes Durchgreifen bei neuen Unruhen an. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent stieg. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 0,2 Prozent tiefer.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.355,45 -0,19%

XDAX 14.407,52 +0,38%

EuroSTOXX 50 3.934,44 -0,03%

Stoxx50 3.765,64 +0,07%

DJIA 33.852,53 +0,01%

S&P 500 3.957,63 -0,16%

NASDAQ 100 11.503,45 -0,73%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 141,24 +0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0349 +0,23%

USD/Yen 138,43 -0,26%

Euro/Yen 143,26 -0,03%

BTC/USD 16.865,61 +2,55%

ROHÖL:

Brent 83,90 +0,87 USD

WTI 78,56 +0,36 USD

Börse

Dax wohl wieder etwas bergauf – Konjunkturdaten im Blick

Der Dax dürfte am Mittwoch im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten wieder einige Punkte zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 14 422 Punkte. weiterlesen

Finanzen Newsbreak24.de

Jetzt noch schnell sein: So bekommt man mehr Netto-Lohn ausbezahlt

Mehr Netto vom Brutto-Gehalt? Mit einem besonderen Antrag ist das möglich. weiterlesen

Wirtschaft

Kabinett beschließt Eckpunkte für erleichterten Zuzug von Fachkräften

Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung die Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland deutlich erleichtern. weiterlesen

Finanzen

Inflation wieder unter Kontrolle bringen

Der ehemalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sieht die anhaltend hohe Inflation im Euroraum mit Sorge. „Ich bin besorgt. Die Inflation muss unbedingt wieder unter Kontrolle gebracht werden“ … weiterlesen

Mobilfunk

Westeuropa holt bei 5G-Mobilfunk rasant auf

Westeuropa holt bei der Nutzung der fünften Mobilfunkgeneration (5G) gegenüber Nordamerika und China mit großem Tempo auf. Die Zahl der 5G-Mobilfunkverträge in Westeuropa wird sich von 32 Millionen Ende 2021 auf 63 Millionen bis Ende 2022 fast verdoppeln … weiterlesen

Mode

Modeindustrie steuert auf globalen Abschwung zu

Der Krieg in der Ukraine, die steigende Inflation und gestörte Lieferketten stellen auch die Modeindustrie weltweit vor große Herausforderungen. weiterlesen

Unterhaltung

Netflix: Rekordstart für Fantasy-Serie

In gerade mal fünf Tagen haben laut Netflix mehr als 50 Millionen Haushalte diese neue Fantasy-Serie angeschaut. „Die Serie hält jetzt den Rekord bei den Stunden, die in einer Woche bei einer englischsprachigen TV-Serie auf Netflix gezählt wurden“ … weiterlesen

