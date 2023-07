Börsentag auf einen Blick

Aktien: Anleger bleiben zuversichtlich

DEUTSCHLAND: – MODERAT HÖHER ERWARTET – Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte erneut stabil zeigen. Mit zuletzt 16 220 Punkten indizierte der Broker IG den Dax am Mittwochmorgen moderat im Plus. Schon seit Tagen hat sich der deutsche Leitindex über der Marke von 16 000 Punkten etabliert, mit verhaltener Tendenz nach oben. Über den weiteren Fortgang dürften jedoch erst die Sitzungen der US-Notenbank Fed am Abend sowie der Europäischen Zentralbank am Donnerstag entscheiden. Die Fed wird ihren Leitzins mit großer Wahrscheinlichkeit erneut anheben. Und auch bei der EZB rechnen die meisten Beobachter mit einer weiteren Zinserhöhung. Dies dürfte die weitere Richtung an den internationalen Börsen vorgeben. Daneben nimmt die Saison der Quartalsbilanzen weiter Fahrt auf. Am Vorabend hatten die Deutsche Börse und der Stromkonzern RWE Quartalszahlen veröffentlicht. An diesem Mittwoch stehen neben anderen die Geschäftsberichte der Deutschen Bank , des Triebwerksbauers MTU Aero Engines und der Porsche AG auf der Agenda.

USA: – MODERATE GEWINNE – Vor der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Börsen in New York am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022. Zum Handelsschluss blieb für den Leitindex aber nur noch ein Plus von 0,08 Prozent auf 35 438,07 Punkte. Der marktbreite und aussagekräftigere S&P 500 kletterte im Verlauf so hoch wie zuletzt im April 2022 und schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 4567,46 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag den Standardwerten etwas hinterhergelaufen war, ging es um 0,73 Prozent auf 15 561,42 Punkte hinauf. Nach dem Börsenschluss legten unter anderem die Tech-Schwergewichte Alphabet und Microsoft Quartalsberichte vor. Microsoft gaben nachbörslich nach, Alphabet verbuchten deutliche Aufschläge.

ASIEN: – DURCHWACHSEN – Nach dem starken Vortag im Sog von Hoffnungen auf mehr staatliche Konjunkturhilfen haben die Börsen Chinas am Mittwoch einen Teil ihrer Vortagesgewinne abgegeben. Anleger warten auf Zinssignale der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel im späten Handel um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,7 Prozent. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel leicht nach. Gewinne gab es in Australien.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 16.211,59 +0,13%

XDAX 16.231,67 +0,27%

EuroSTOXX 50 4.391,30 +0,19%

Stoxx50 4.009,71 +0,39%

DJIA 35.438,07 +0,08%

S&P 500 4.567,46 +0,28%

NASDAQ 100 15.561,42 +0,73%

Nikkei 225 32.559,16 +0,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,57 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1051 -0,01%

USD/Yen 141,08 +0,12%

Euro/Yen 155,91 +0,08%

BTC/USD 29.255,95 +0,44%

ROHÖL:

Brent 83,22 -0,32 USD

WTI 79,28 -0,35 USD

Börse

Dax stabil erwartet – Saison der Quartalsbilanzen nimmt Fahrt auf

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte erneut stabil zeigen. Mit zuletzt 16 220 Punkten indizierte der Broker IG den Dax am Mittwochmorgen moderat im Plus. weiterlesen

Politik

Merz gegen Spekulationen über K-Frage oder künftige Koalitionen

CDU-Chef Friedrich Merz hat vor Spekulationen über die K-Frage in der Union oder künftige Koalitionen gewarnt. „Die inhaltliche Erneuerung der CDU kommt gut voran“ … weiterlesen

Unternehmen

Deutsche Bank – Analysten erwarten Gewinneinbruch

Die Deutsche Bank legt an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) ihre Zwischenbilanz für das zweite Quartal 2023 vor. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Nato-Ukraine-Rat tagt zu Russlands Angriffskrieg

Vertreter der 31 Nato-Staaten und der von Russland angegriffenen Ukraine kommen an diesem Mittwoch zu einem Austausch über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet zusammen. weiterlesen

Panorama NEWSBREAK 24

Krank auf Reisen: So holen Sie sich Ihre Urlaubstage zurück

Magen-Darm, Grippe und Co.: In den Ferien krank werden, will wohl niemand. Was Arbeitnehmer im Fall der Fälle direkt am Urlaubsort tun sollten. weiterlesen



Unternehmen

Google wächst mit Online-Werbung und Cloud-Geschäft

Google kann sich weiter auf seine Stärken verlassen: Im vergangenen Quartal gab es deutliche Zuwächse bei Werbung rund um die Internetsuche und bei der Videoplattform Youtube. weiterlesen

Europa

Brände und Hitze dauern in Griechenland an – 46 Grad am Mittwoch

Im Südosten der Ferieninsel Rhodos kämpfen die Menschen weiter gegen die Flammen. Mindestens 3000 freiwillige Helfer sind nach Berichten des staatlichen Rundfunks aus allen Regionen der Insel nach Gennadi und Lindos gekommen. weiterlesen

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick



Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich