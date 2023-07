Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leicht im Plus

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG SETZT SICH FORT – Der Dax setzt die am Freitag begonnene Stabilisierung auch am Dienstag noch fort. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 717 Punkte. Anleger gehen damit nach einem schwachen Juli-Auftakt neuerdings wieder etwas zuversichtlicher an Aktien heran. Am Tag vor den US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte mit Spannung erwartet werden, stehen die finalen deutschen Verbraucherpreise für Juni und der ZEW-Index auf der Agenda. Geringfügige Zuwächse an den US-Börsen sind nach Ansicht der ING Bank am Dienstag hierzulande kein richtiger Kurstreiber. Die Experten verwiesen aber am Morgen auf leicht erholte chinesische Aktien, unterstützt durch die Spekulation über eine Ausweitung staatlicher Stützungsmaßnahmen. So wurde von den Experten darauf verwiesen, dass chinesische Finanzaufsichtsbehörden Druck auf Finanzinstitute ausübten, um Immobilienentwicklern verlängerte Kredite zu gewähren.

USA: – IM PLUS – Der Dow Jones Industrial hat sich am Montag nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Sorge vor steigenden Zinsen in den USA hatte mit einem Wochenverlust von rund zwei Prozent im New Yorker Leitindex für einen tristen Auftakt in das zweite Halbjahr gesorgt. Der Dow stieg um 0,62 Prozent auf 33 944,40 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,24 Prozent auf 4409,53 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 15 045,64 Punkte zu. Auch in dieser Woche bleiben die künftigen Zinsen das beherrschende Thema. Am Montag signalisierten Vertreter der Notenbank Fed, dass die Leitzinsen 2023 weiter steigen dürften, um die Inflation dem Zielwert von zwei Prozent weiter anzunähern. Am Markt wird derzeit über die Anzahl der Zinserhöhungen gerätselt, und ob es mehr werden könnten als befürchtet.

ASIEN: – NIKKEI UNVERÄNDERT; CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS – In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte überwiegend zugelegt. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann im späten Handel etwas mehr als ein halbes Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im dortigen Nachmittagshandel rund eineinhalb Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat dagegen kurz vor Handelsende auf der Stelle.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 15.673,16 +0,45%

XDAX 15.688,92 +0,36%

EuroSTOXX 50 4.256,51 +0,47%

Stoxx50 3.865,29 +0,25%

DJIA 33.944,40 +0,62%

S&P 500 4.409,53 +0,24%

NASDAQ 100 15.045,64 +0,06%

Nikkei 225 32.326,96 -0,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,24 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1018 +0,16%

USD/Yen 140,74 -0,41%

Euro/Yen 155,06 -0,26%

BTC/USD 30.461,34 +1,24%

ROHÖL:

Brent 78,14 +0,45 USD

WTI 73,46 +0,47 USD

