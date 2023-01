Börsentag auf einen Blick

Aktien: Wall Street treibt Dax-Rally an

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Nach einem Tag Verschnaufpause setzt sich die Jahresanfangsrally im Dax am Mittwoch wohl fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start rund 0,6 Prozent höher auf 14 860 Punkte. Das wäre ein weiterer Höchststand seit März 2022 und ein Plus von 6,7 Prozent seit Vorjahresende. Auch an der Wall Street hatten die Anleger tags zuvor bei Aktien schnell wieder zugegriffen. Sie agieren damit mutig, obwohl am Donnerstag mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der US-Notenbank auf der Agenda steht.

USA: – GEWINNE – Nach einem holprigen Start ist es am Dienstag an den US-Börsen aufwärts gegangen. In der letzten Handelsstunde kam etwas Schwung in die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,56 Prozent höher bei 33 704,10 Punkten. Allerdings attestieren Börsianer erst den am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisen im Dezember das Potenzial für eine starke und nachhaltigere Reaktion an den US-Aktienmärkten.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Mit Schwung von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend zugelegte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,4 Prozent zulegte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss XXX Prozent höher. Leicht nach unten ging es in Taiwan und Indien.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.774,60 -0,12%

XDAX 14.846,60 +0,80%

EuroSTOXX 50 4.057,46 -0,27%

Stoxx50 3.819,95 -0,59%

DJIA 33.704,10 +0,56%

S&P 500 3.919,25 +0,70%

NASDAQ 100 11.205,78 +0,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,63 +0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0751 +0,14%

USD/Yen 132,26 +0,01%

Euro/Yen 142,18 +0,15%

BTC/USD 17.439,86 +1,39%

ROHÖL:

Brent 79,38 -0,72 USD

WTI 74,37 -0,75 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-wall-street-treibt-dax-rally-an/3986246/

Börse

Dax setzt Jahresanfangsrally fort

Nach einem Tag Verschnaufpause setzt sich die Jahresanfangsrally im Dax am Mittwoch wohl fort. weiterlesen

Branchen

‚Rückbau‘ von Lützerath beginnt heute

Der Energiekonzern RWE hat angekündigt, an diesem Mittwoch mit dem „Rückbau“ des rheinischen Braunkohleortes Lützerath zu beginnen. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Russische Söldner melden Soledar-Eroberung

Nach tagelangen schweren Kämpfen um die ostukrainische Stadt Soledar haben Angehörige der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner die Eroberung des Ortes verkündet. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Bau

Bauvolumen gesunken – Forderung nach neuer politischer Strategie

Inflation und Lieferengpässe haben nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) den Bauboom in Deutschland gestoppt. weiterlesen

Ratgeber Newsbreak24.de

Zu viel am Handy? So reduziert ihr euren Smartphone-Konsum!

Auch wenn die neueste Technik überaus praktisch ist: Wir verbringen viel zu viel Zeit an unseren Smartphones. Wir zeigen euch, wie ihr euren Handy-Konsum reduzieren könnt! weiterlesen



Unternehmen

Apple plant ab 2024 eigene Displays für mobile Geräte

Apple will in seine mobilen Geräte laut Insidern ab dem Jahr 2024 erstmals eigene Displays einbauen. Damit wolle sich das Unternehmen von Zulieferern wie Samsung und LG unabhängiger machen … weiterlesen

Spannende Artikel

ChatbotGPT könnte Googles wichtigster Einnahmequelle gefährlich werden

CureVac-Aktie geht steil! Aktie setzt zum Höhenflug im Jahr 2023 an!

Deutsche Bank – Geht die Kursrally in die nächste Runde? Commerzbank – Entfesselt!

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich