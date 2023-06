Börsentag auf einen Blick

Aktien: Ende US-Schuldenstreit treibt an

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte am Freitag auf Erholungskurs bleiben und einen weiteren Schritt in Richtung 16 000 Punkte machen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 15 927 Punkte. Eine Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet, da der Gesetzentwurf nun auch im Senat gebilligt wurde. Nun richten sich die Blicke auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Die Jobdaten gelten im Kampf gegen die hohe Inflation als wichtiges Maß für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed. „Für weitere Kursgewinne braucht es sicherlich einen Mix aus einem stabilen Arbeitsmarkt und einer US-Notenbank, die sich auf ihrer nächsten Sitzung in nicht mehr ganz zwei Wochen in die Beobachterrolle verabschiedet“, sagte der Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. In den vergangenen Tagen hätten einige Fed-Vertreter die Absicht signalisiert, die Zinssätze im Juni zunächst unverändert zu lassen.

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Vor allem für die technologielastige Nasdaq ging es wieder deutlich nach oben. Es herrschte zunehmend Erleichterung darüber, dass das US-Repräsentantenhaus am Mittwochabend den Gesetzentwurf gebilligt hat, mit dem die sonst in Kürze drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung abgewendet werden soll. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel am ersten Tag im Juni mit einem Plus von 0,47 Prozent auf 33 061,57 Punkte, nachdem er im Monat Mai insgesamt 3,5 Prozent eingebüßt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 0,99 Prozent auf 4221,02 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg um 1,31 Prozent auf 14 441,51 Zähler. Im Mai hatte der Auswahlindex ein Plus von 7,6 Prozent eingefahren und sich damit seit Jahresbeginn um 30 Prozent erholt. Zuletzt sorgte vor allem die Fantasie rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Euphorie. Ausgelöst wurde sie in der vergangenen Woche vom Chipkonzern Nvidia .

ASIEN: – GEWINNE – Die endgültige Abwendung der drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA hat die Börsen Asiens am Freitag angetrieben. Nach dem Repräsentantenhaus billigte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai stieg zuletzt um 1,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 3,8 Prozent zu. In Tokio zog Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,1 Prozent an. Es ist die achte Gewinnwoche in Folge für den japanischen Leitindex.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.853,66 +1,21%

XDAX 15.873,10 +1,06%

EuroSTOXX 50 4.257,61 +0,94%

Stoxx50 3.950,73 +0,65%

DJIA 33.061,57 +0,47%

S&P 500 4.221,02 +0,99%

NASDAQ 100 14.441,51 +1,31%

Nikkei 225 31.402,99 +1,98%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,21 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0767 +0,04%

USD/Yen 138,86 +0,04%

Euro/Yen 149,51 +0,08%

BTC/USD 27.128,20 +1,01%

ROHÖL:

Brent 74,73 +0,45 USD

WTI 70,52 +0,42 USD

Börse

Dax vor US-Jobbericht weiter auf Erholungskurs

Der Dax dürfte am Freitag einen weiteren Schritt in Richtung 16 000 Punkte machen. Nachdem am Vortag eine Erholung eingeleitet wurde, taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 15 927 Punkte. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Russlands Niederlage rückt näher

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach dem europäischen Solidaritätsgipfel in Moldau eine Niederlage Russlands im laufenden Krieg näher kommen. weiterlesen

Politik

AfD gleichauf mit SPD

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat das Umfrage-Hoch der AfD auf Verunsicherung durch die Politik der Ampel-Koalition zurückgeführt. weiterlesen

Versorger

Heizungs-Gesetz vor der Sommerpause

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das in der Koalition umstrittene Heizungsgesetz vor der Sommerpause verabschiedet werden kann. weiterlesen

International

Schulden-Drama endet: Zahlungsausfall verhindert

Eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus billigte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. weiterlesen

Arbeitnehmer

Fachkräfte in jedem sechsten Beruf knapp

In jedem sechsten Beruf fehlen Fachkräfte. Das geht aus einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach gab es im vergangenen Jahr in 200 der rund 1200 bewerteten Berufe einen Engpass. weiterlesen

Panorama

Der stolpernde Präsident: Biden stürzt auf Bühne

US-Präsident Joe Biden ist bei einem Auftritt im Bundesstaat Colorado auf offener Bühne gestürzt. weiterlesen

