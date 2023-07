Börsentag auf einen Blick

Aktien: Erholung setzt sich fort

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Der Dax setzt seine Erholung am Mittwoch zunächst fort. Nach vier aufeinander folgenden Verlusttagen zu Beginn der Vorwoche könnte er nun eine gleich lange Gewinnstrecke vollenden. Dazu notwendig ist ein weiterer Gewinntag, der sich anbahnt: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 843 Punkte. Allerdings könnten die Karten am Nachmittag nochmals neu gemischt werden, wenn in den USA die aktuellen Verbraucherpreise bekannt gegeben werden. Die US-Börsen hatten am Vorabend ihre Gewinne ausgeweitet – laut Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets in der Annahme, dass die Inflations-Daten keine unangenehmen Überraschungen mit sich bringen. Dies verschafft den europäischen Börsen zur Wochenmitte eine positive Vorgabe.

USA: – GEWINNE – Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag im Aufwind geblieben. Börsianer verwiesen auf die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen als Antrieb. Etwas gedämpft wurde die Stimmung allerdings von Rezessionsängsten sowie Warnungen vor steigenden und länger anhaltend hohen US-Leitzinsen. Der US-Leitindex gewann 0,93 Prozent auf 34 261,42 Punkte und baute damit seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne aus. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,67 Prozent auf 4439,26 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,49 Prozent auf 15 119,06 Punkte zu.

ASIEN: – CSI 300 UND NIKKEI IM MINUS; HANG SENG LEGT ZU – In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan etwas stärker nach unten ging und in China ein wenig, zogen die Kurse in Hongkong und Indien an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab rund 45 Minuten vor Handelsende rund 0,7 Prozent nach. In China gab der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, im späten Handel minimal nach. Kursgewinne gab es dagegen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Dort stieg der Hang-Seng-Index zuletzt um etwas mehr als ein Prozent. In Indien und Südkorea ging es etwas nach oben.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 15.790,34 +0,75%

XDAX 15.828,04 +0,89%

EuroSTOXX 50 4.286,56 +0,71%

Stoxx50 3.882,15 +0,44%

DJIA 34.261,42 +0,93%

S&P 500 4.439,26 +0,67%

NASDAQ 100 15.119,06 +0,49%

Nikkei 225 32.309,44 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,01 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1034 +0,23%

USD/Yen 139,47 -0,64%

Euro/Yen 153,90 -0,42%

BTC/USD 30.638,13 +0,59%

ROHÖL:

Brent 79,47 +0,07 USD

WTI 74,91 +0,08 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-erholung-setzt-sich-fort/4157710/

Börse

Erholung vor US-Inflationszahlen macht Fortschritte

Der Dax setzt seine Erholung am Mittwoch zunächst fort. Nach vier aufeinander folgenden Verlusttagen zu Beginn der Vorwoche könnte er nun eine gleich lange Gewinnstrecke vollenden. weiterlesen

Deutschland

Bis heute für den Staat gearbeitet? Umstrittener ‚Gedenktag‘

Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer zahlt nach Berechnungen des Bunds der Steuerzahler mehr als die Hälfte von jedem verdienten Euro über Steuern und Abgaben an den Staat. weiterlesen

Panorama

Nord-Stream-Ermittler: Sprengstoffspuren auf Segelboot gefunden

Bei den Untersuchungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 haben die Ermittler nach eigenen Angaben Sprengstoffspuren auf einer verdächtigen Segeljacht gefunden. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Recht

Miete zu hoch? – BGH urteilt zur Verjährung von Auskunftsansprüchen

Mieter haben das Recht zu erfahren, wie sich die Höhe ihrer Miete berechnet – ob und ab wann dieser Anspruch auf Auskunft verjähren kann … weiterlesen

EU

Kampf um EU-Naturschutzgesetz geht in entscheidende Abstimmung

Einem wichtigen EU-Naturschutzgesetz droht am Mittwoch das vorläufige Aus. Dann stimmen die Abgeordneten des Europaparlaments darüber ab, ob sie das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ablehnen oder nicht. weiterlesen

Sicherheit NEWSBREAK 24

Datenleck nach Hackerangriff auf Finanzdienstleister

Hacker verschafften sich Zugriff auf die Daten von Tausenden Kundinnen und Kunden des Finanzdienstleisters Majorel Deutschland GmbH. Betroffen sind die Vor- und Nachnamen sowie die Kontonummern (IBAN). weiterlesen

Politik

Verleumdungsklage gegen Trump: Rückschlag für früheren US-Präsidenten

Neue juristische Schlappe für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump: Im Zuge einer Verleumdungsklage wegen sexuellen Missbrauchs in New York hat das US-Justizministerium eine frühere Einschätzung geändert. weiterlesen

Spannende Artikel

Allianz und Münchener Rück – Verpasste und neue Chancen!

Gold erwartungsvoll. Barrick Gold und Newmont Corp. – Erholungsrally lässt auf sich warten.

Bayer – Das macht Hoffnung auf mehr. BASF – Comeback-Rally kommt nicht in Schwung.

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick



-Anzeige-

MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich