Aktien: Gewinnmitnahmen zum Wochenabschluss

DEUTSCHLAND: – DEUTLICHE VERLUSTE ERWARTET – Am Ende einer bislang guten Woche zeichnen sich im Dax deutliche Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 12 624 Punkte. Sein Wochenhoch hatte der Dax am Dienstag bei 12 931 Punkten erreicht. Das Wochenplus von zeitweise rund 4 Prozent schmolz seither auf zuletzt 2,7 Prozent zusammen. In den USA stockt die Erholung ebenfalls seit Dienstag. An diesem Freitag ist Optionsverfall. „Es ist außergewöhnlich, dass der Oktober-Verfall für so viel Aufsehen sorgt und für so viel Marktbewegung sorgen kann“, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. „Normalerweise ist das den Quartalsterminen vorbehalten.“ Große Positionen, die nahe am Marktniveau liegen und entsprechend für Bewegung sorgen könnten, liegen laut Altmann bei 12 650 und 12500 Punkten. Generell sieht der Experte weiter steigende Zinsen als „große Sorge der Aktienanleger“.

USA: – LEICHT IM MINUS – Die weiter steigenden Anleiherenditen haben die zeitweise deutliche Kurserholung am US-Aktienmarkt am Donnerstag ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Minus und verlor zum Schluss 0,30 Prozent auf 30 333,59 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,80 Prozent auf 3665,78 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,51 Prozent auf 11 046,71 Punkte. Damit knüpften die Indizes an ihre schwache Vortagsentwicklung an, nachdem sie am Montag und Dienstag noch deutlich angezogen hatten

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag in unterschiedliche Richtungen bewegt – wobei sich die Ausschläge in Grenzen hielten. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 am Freitag leicht nach und steuert damit auf ein minimales Wochenminus zu. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zum Wochenabschluss etwas nach unten. Der dortige, technologielastige Leitindex Hang Seng gab zuletzt rund 0,4 Prozent nach – seit vergangenem Freitag ist das ein Minus von rund zwei Prozent. Nur etwas besser sah es am Freitag in Shanghai aus. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen, hielt sich zuletzt stabil. Auf Wochensicht gab der CSI 300 bislang ebenfalls rund zwei Prozent nach.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 12.767,41 +0,20%

XDAX 12.670,38 -0,57%

EuroSTOXX 50 3.492,85 +0,62%

Stoxx50 3.424,30 +0,23%

DJIA 30.333,59 -0,30%

S&P 500 3.665,78 -0,80%

NASDAQ 100 11.046,71 -0,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,63 -0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9770 -0,16%

USD/Yen 150,40 +0,17%

Euro/Yen 146,93 -0,01%

ROHÖL:

Brent 92,94 +0,56 USD

WTI 85,04 +0,53 USD

News am Morgen

Börse

Erneuter Rückschlag nach bislang guter Woche

Am Ende einer bislang guten Woche zeichnen sich im Dax deutliche Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 12 624 Punkte. weiterlesen

Großbritannien

Britische Tory-Partei will nach Truss-Rücktritt schnelle Nachfolge

Nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss bereitet die konservative Tory-Fraktion unter Hochdruck die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin vor. weiterlesen

Politik

Ab Januar, Februar, März? Ministerpräsidenten erörtern Gaspreisbremse

Wie wird die Gaspreisbremse ausgestaltet und vor allem, wann kommt sie? Am zweiten Tag der Ministerpräsidentenkonferenz wollen die Regierungschefs der Länder an diesem Freitag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über die Energiekrise sprechen. weiterlesen

Großbritannien Newsbreak24.de

Boris Johnson plant Rückkehr als Premierminister!

Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson plant gemäß britischer Medien eine erneute Kandidatur für diese Position. weiterlesen

Panorama

Corona-Inzidenz leicht gestiegen – bei Schulkindern gesunken

Mehrere Kennzahlen deuten darauf hin, dass sich die Corona-Herbstwelle in der vergangenen Woche etwas abgeflacht hat. So ist die bundesweite Corona-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in der vergangenen Woche deutlich weniger stark gestiegen als zuletzt. weiterlesen

Handel

Strack-Zimmermann kritisiert Hafen-Deal mit China: Wer berät Scholz?

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat das Festhalten des Kanzleramtes an einem chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen scharf kritisiert. weiterlesen

Rohstoffe

Deutschland spart weniger Gas als viele andere EU-Staaten

Deutschland ist nach Zahlen der Europäischen Kommission beim Gassparen zuletzt langsamer vorangekommen als andere EU-Staaten. Die Bundesrepublik hat im August zwar 28 Prozent weniger Gas verbraucht – verglichen mit dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre in dem Monat. weiterlesen

Unternehmen

Musk will Mitarbeiterzahl bei Twitter drastisch senken

Elon Musk plant laut einem Zeitungsbericht einen Job-Kahlschlag bei Twitter . Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7500 auf rund 2000 zu senken … weiterlesen

