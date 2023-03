Börsentag auf einen Blick

Aktien: Verunsicherung hält an

DEUTSCHLAND: – IM MINUS – Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im Dax auch am Montag zunächst keine Stabilisierung ab. Für massive Verunsicherung sorgt weiter vor allem die Bankenbranche. Im Rahmen einer am Wochenende festgezurrten „Notfallrettung“ übernimmt die UBS die schwer angeschlagene Credit Suisse . So nannte den Schritt der UBS-Verwaltungsratspräsident. Derweil erhöhen sechs große Notenbanken ihre Schlagzahl zur Versorgung des Finanzsystems mit Dollar-Liquidität. In diese Verunsicherung hinein taxiert der Broker IG den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 14 740 Punkte. Bereits in der Vorwoche war der deutsche Leitindex um mehr als 4 Prozent abgesackt, zurück auf das Niveau von Mitte Januar und an die 100-Tage-Linie. Der Index der europäischen Bankenbranche, der Stoxx Europe 600 Banks, verlor gar 11,5 Prozent. Anfang des Monats hatte er in der Zinswende noch das höchste Niveau seit 2018 erklommen, bevor ihn die Krise der US-Regionalbanken und die Sorge um die Credit Suisse um insgesamt fast 18 Prozent zurückwarfen.

USA: – VERLUSTE – An den US-Börsen ist es nach der Vortagserholung am Freitag wieder bergab gegangen. Angesichts der anhaltenden Verunsicherung über den Zustand des Bankensektors schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 1,19 Prozent tiefer bei 31 861,98 Punkten, womit er ein knappes Wochenminus verbuchte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,10 Prozent auf 3916,64 Punkte. Erneut besser behauptete sich der technologielastige Nasdaq 100 mit einem Kursrückgang um 0,49 Prozent auf 12 519,88 Zähler.

ASIEN: – IM MINUS – In Asien haben die Aktienmärkte wegen der anhaltenden Verunsicherung über die Lage der US-Banken weiter nachgegeben – daran konnte auch die in der Schweiz gefundene Lösung für die angeschlagene Großbank Credit Suisse nichts ändern. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 1,42 Prozent auf 26945,67 Punkte nach und näherte sich damit wieder dem am Donnerstag erreichten Zwischentief. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor zuletzt 0,4 Prozent und büßte damit einen Teil seiner Gewinne vom Freitag wieder ein. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor der Hang-Seng-Index im späten Handel rund drei Prozent, nachdem er am Freitag noch 1,6 Prozent zugelegt hatte. Wegen der hohen Bedeutung von Technologietiteln für den Markt in Hongkong ist der Hang Seng meist sehr schwankungsanfällig.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.768,20 -1,33%

XDAX 14.770,81 -1,76%

EuroSTOXX 50 4.064,99 -1,26%

Stoxx50 3.740,64 -0,86%

DJIA 31.861,98 -1,19%

S&P 500 3.916,64 -1,10%

NASDAQ 100 12.519,88 -0,49%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 137,97 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0673 +0,07%

USD/Yen 131,96 +0,06%

Euro/Yen 140,84 +0,15%

BTC/USD 26.666,82 +2,47%

ROHÖL:

Brent 71,61 -1,37 USD

WTI 65,48 -1,26 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-verunsicherung-haelt-an/4049617/

Börse

Zeitenwende an der Börse: Rheinmetall im Dax

Zeitenwende im Dax : Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall ist dank einer deutlich gestiegen Bewertung am Aktienmarkt in der ersten Börsenliga angekommen. weiterlesen

Banken

UBS übernimmt angeschlagene Credit Suisse

Es sei ein „historischer, trauriger und herausfordernder Tag“ gewesen. Mit diesen Worten beschrieb der Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse , Axel Lehmann, das Ende im dramatischen Ringen um die Zukunft des schwer angeschlagenen Schweizer Bankhauses. weiterlesen

International

Nordkorea meldet Übung für nuklearen Gegenangriff

Inmitten wachsender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verstärkt Nordkorea seine nuklearen Drohgebärden gegenüber dem Nachbarn Südkorea und den USA. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Frankreich

Kampf gegen Renten-Durchsetzung geht weiter

Der Widerstand hört nicht auf. Nach landesweiten Protesten und Krawallen am Wochenende gegen das umstrittene Durchsetzen einer Rentenreform ohne finale Abstimmung im Parlament steht Frankreichs Regierung an diesem Montag vor einem Misstrauensvotum. weiterlesen

Studie NEWSBREAK 24

Fahrer dieser Automarke sind am klügsten – und diese am dümmsten

„Simply Clever“ ist der Slogan, mit dem Škoda seine Modelle bewirbt. An dem scheint tatsächlich etwas dran zu sein: Zumindest laut einer Studie. Die will belegen … weiterlesen

International

Abschlussbericht zum Klimawandel

Nach zähem Ringen hat sich der Weltklimarat am Sonntag auf seinen Synthesebericht über den Klimawandel geeinigt. weiterlesen

KI

Ethikrat äußert sich zu Herausforderungen von Mensch und KI

Der Deutsche Ethikrat will sich an diesem Montag zu Fragen rund um das Zusammenspiel von Künstlicher Intelligenz und Menschen äußern. weiterlesen

Spannende Artikel

Gold – Mega-Rally vor Fortsetzung. Barrick Gold und Newmont Corp. im Fokus.

Bayer und BASF – Korrektur auf dem Prüfstand. Gelingt die Trendwende?

Nel ASA – Kursdebakel! Wie könnte es weitergehen? Plug Power – Geht’s noch tiefer?

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

-Anzeige-

MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich