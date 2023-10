Börsentag auf einen Blick

Aktien: Im Minus erwartet

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Im Dax zeichnen sich am Montag wieder Verluste ab. Seine Erholung vom Freitagnachmittag nach dem US-Arbeitsmarktbericht erweist sich damit zunächst als Strohfeuer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 15 144 Punkte. Im Fokus bleibt das Vorwochentief seit Ende März bei 14 948 Punkten. Neue Sorgen bringt vor allem der Nahost-Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Auch zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der Islamisten auf Israel gehen die Kämpfe mit Bombardements der israelischen Luftwaffen weiter. Die Wahlausgänge in Bayern und Hessen mit Siegen der Amtsinhaber treten in den Hintergrund.

USA: – IM PLUS – Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die New Yorker Börsen nicht nachhaltig belastet. Nach schwächerem Auftakt legten die Indizes deutlich zu. Anleger richteten ihren Fokus offenbar auf den etwas nachlassenden Lohndruck. So ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss um 0,87 Prozent auf 33 407,58 Punkte nach oben, womit er seit Jahresbeginn auch wieder knapp im Plus steht. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte im späten Handel wieder über die runde Marke von 15 000 Punkten und schloss etwas darunter bei 14 973,24 Punkten mit einem Plus von 1,70 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,18 Prozent auf 4308,50 Punkte zu. Auf Wochensicht kam der Dow letztlich nicht mehr ins Plus, der Abschlag beläuft sich auf 0,3 Prozent. Für den Nasdaq 100 und den S&P 500 ist die Wochenbilanz aber positiv.

ASIEN: – CSI IM MINUS; FEIERTAG IN HONGKONG, JAPAN UND SÜDKOREA – In Asien haben die wichtigen Aktienmärkte in Hongkong, Japan und Südkorea feiertags bedingt geschlossen. In China verlor der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ein halbes Prozent. Es ist der erste Handelstag an den Börsen in China seit dem 28. September. Die vergangenen sechs Werktage waren die Märkte feiertagsbedingt geschlossen.

Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am 09.10.2023

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV gibt am 9. Oktober 2023 seinen Umsatz für das dritte Quartal bekannt. Die Industrieproduktion und der Umsatz im Dienstleistungsbereich für August werden veröffentlicht. Sentix-Investorenvertrauen für Oktober spiegelt die Stimmung der Anleger in der Eurozone wider. In den USA startet die Jahrestagung von IWF und Weltbank.

Außerdem geht der Cum-Ex-Prozess gegen einen ehemaligen Steueranwalt und zwei Ex-Banker weiter. In Norwegen wird der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen.

In Japan und Südkorea sind die Börsen wegen Feiertagen geschlossen. In den USA ist der Anleihenmarkt geschlossen. weiterlesen

Schusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.229,77 +1,06%

XDAX 15.284,80 +1,11%

EuroSTOXX 50 4.144,43 +1,09%

Stoxx50 3.888,74 +0,75%

DJIA 33.407,58 +0,87%

S&P 500 4.308,50 +1,18%

NASDAQ 100 14.973,24 +1,70%

Nikkei 225 30.915,28 -0,92%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,11 +0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0552 -0,33%

USD/Yen 149,21 -0,06%

Euro/Yen 157,45 -0,37%

BTC/USD 27.884,38 -0,25%

ROHÖL:

Brent 87,31 +2,74 USD

WTI 85,72 +2,92 USD

Schwacher Wochenstart erwartet – Nahost-Konflikt belastet

Im Dax zeichnen sich am Montag wieder Verluste ab. Seine Erholung vom Freitagnachmittag nach dem US-Arbeitsmarktbericht erweist sich damit zunächst als Strohfeuer. weiterlesen

CSU und CDU siegen in Bayern und Hessen

Großer Vorsprung der Unionsparteien, historische Schlappen für die SPD und eine triumphierende AfD: Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind CSU und CDU stärkste Kraft geworden. weiterlesen

Krieg in Israel – Mehr als 1000 Tote

Auch zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gehen die Kämpfe weiter. Die israelische Luftwaffe bombardierte weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen … weiterlesen

Forschende entdecken neues Virus

Forscher haben einen sensationellen Virus-Fund gemacht. Expertinnen und Experten sind begeistert. weiterlesen



Diesjährige Nobelpreisträger

Die Bekanntgaben der diesjährigen Nobelpreisträger enden am Montag mit der Verkündung in der letzten Preiskategorie Wirtschaftswissenschaften. weiterlesen

