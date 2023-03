Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax weiter erholt

DEUTSCHLAND: – WEITER ERHOLT – Die Stabilisierung des Dax setzt sich am Dienstag zunächst fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15 008 Punkte. Im Zuge anhaltender Verunsicherung in der europäischen Bankenbranche war er tags zuvor mit zunächst 14 458 Punkten auf das tiefste Niveau seit den ersten Tagen des Jahres abgesackt. Der Dax schaffte dann aber eine imposante Erholung um zeitweise mehr als 500 Punkte und schloss klar im Plus. Auch im Stoxx Europe 600 Banks setzte sich nach anfänglichem Schock letztlich die Erleichterung über die „Notfallrettung“ der Credit Suisse durch die UBS und die Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken durch. Die Erleichterungsrally, wie sie die Experten der Commerzbank nennen, setzte sich nach robuster Wall Street am Morgen in Asien fort. Weiter warten die Anleger mit Spannung, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten reagieren wird und ob sie ihre Zinswende zur Inflationsbekämpfung fortsetzt.

USA: – ERHOLT – Die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) durch die Konkurrentin UBS hat am Montag auch unter den Anlegern an den US-Börsen Erleichterung ausgelöst. Die Verluste an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen vom Freitag wurden größtenteils wieder wettgemacht. Zudem half eine Vereinbarung zwischen sechs führenden Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB). US-Dollar-Geschäfte mit siebentägiger Laufzeit werden ab sofort täglich abgehalten, da die Versorgung mit der Weltreservewährung Dollar insbesondere für das internationale Geschäft großer Geldhäuser wichtig ist. Das gilt erst recht in unruhigen Zeiten. Der Dow Jones Industrial legte um 1,20 Prozent auf 32 244,58 Punkte zu. Am Freitag hatte der bekannteste Wall-Street-Index nach deutlichen Verlusten ein knappes Wochenminus verbucht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,89 Prozent auf 3951,57 Punkte nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um moderatere 0,34 Prozent auf 12 562,61 Zähler. Er hatte sich in der vergangenen Woche deutlicher erholt.

ASIEN: – GEWINNE – Die Erholungsrally der Börsen Europas und der Wall Street hat am Dienstag die Aktienmärkte Asiens angetrieben. Obwohl die Risiken durch die Regionalbankenkrise in den USA und die Probleme der Credit Suisse weiter schwelen, hat die Notrettung der Credit Suisse durch die UBS sowie die Liquiditätsbereitstellung für die Branche durch große Notenbanken die Nerven der Anleger erst einmal beruhigt. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann zuletzt 0,7 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,9 Prozent. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.933,38 +1,12%

XDAX 14.995,38 +1,52%

EuroSTOXX 50 4.119,42 +1,34%

Stoxx50 3.777,94 +1,00%

DJIA 32.244,58 +1,20%

S&P 500 3.951,57 +0,89%

NASDAQ 100 12.562,61 +0,34%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,41 +0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0717 -0,06%

USD/Yen 131,24 -0,06%

Euro/Yen 140,65 -0,11%

BTC/USD 27.815,92 +0,34%

ROHÖL:

Brent 73,05 -0,74 USD

WTI 67,15 -0,49 USD

Börse

Stabilisierung zurück auf 15 000 Punkte

Die Stabilisierung im Dax setzt sich am Dienstag zunächst fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15 008 Punkte. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Selenskyj dankt für neue Militärhilfe – Die Nacht im Überblick

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die neue militärische Hilfe der EU und der USA als eine Stärkung der Verteidigungskraft seines von Russland angegriffenen Landes gelobt. weiterlesen

Wirtschaft

Verdi weitet Warnstreiks massiv aus – Großkundgebungen in NRW

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes weitet Verdi die Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen am Dienstag massiv aus. weiterlesen

Recht

EuGH verkündet wichtiges Urteil zur Haftung für Diesel-Abgastechnik

Siebeneinhalb Jahre nach Auffliegen des VW -Abgasskandals scheint es still geworden zu sein um den Diesel. weiterlesen

Panorama NEWSBREAK 24

Zeitumstellung im März 2023: Das müssen Sie wissen

In der Nacht vom 25. auf den 26. März ist wieder Zeitumstellung. Das bedeutet eine Stunde potentiell weniger Schlaf – und die Umstellung aller Uhren, die nicht automatisch die aktuelle Zeit erhalten. weiterlesen

Gesundheitswesen

Ärzte-Warnstreiks in Kliniken in acht Bundesländern

In der Tarifrunde für die Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken ruft die Gewerkschaft Marburger Bund am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik in acht Bundesländern auf. weiterlesen

Unternehmen

Energiekonzern RWE legt Geschäftsbericht mit Milliardengewinn vor

Das auf erneuerbare Energien und Energiehandel spezialisierte Unternehmen RWE legt am Dienstag (07.00 Uhr) seine endgültigen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. weiterlesen

