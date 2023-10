Börsentag auf einen Blick

Aktien: Geringe Verluste erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM MINUS – Nach der kraftvollen Erholung vom Vortag kommt der Dax am Mittwoch zunächst nicht weiter. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent tiefer auf 15 403 Punkte. Mit 15 443 Punkten war dem Dax tags zuvor an der 21-Tage-Linie und nur kurz unter der exponentiellen 200-Tage-Linie die Luft ausgegangen. Die Erholung war getrieben von Hoffnungen, dass die US-Notenbank zumindest eine neuerliche Zinspause einlegt. Am Abend richten sich die Augen entsprechend besonders gespannt auf die Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der Fed. Daraus werden Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank erhofft.

USA: – GEWINNE – Nach zuletzt zwei guten Börsentagen hat sich die Erholung an den US-Aktienmärkten am Dienstag fortgesetzt. Angetrieben wurden die Kurse von der Hoffnung, dass der Reigen der Zinserhöhungen in den USA ein Ende finden könnte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,40 Prozent auf 33 739,30 Zähler. Es war der dritte Tag in Folge mit Kursgewinnen. In der vergangenen Woche war der Dow noch auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten gefallen. Der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, bekräftigte am Dienstag seine Ansicht, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht noch weiter erhöht werden müssen. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei nun restriktiv genug, so Bostic, um die Inflation wieder in Richtung zwei Prozent zu bewegen. Das verlieh den US-Börsen Auftrieb. Am US-Anleihemarkt gaben hingegen die Zinsen auf Staatsanleihen ihre zwischenzeitlichen Gewinne großteils wieder ab. Der marktbreite S&P 500 gewann am Dienstag 0,52 Prozent auf 4358,24 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 legte um 0,56 Prozent auf 15 131,52 Zähler zu.

ASIEN: – IM PLUS – In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,7 Prozent und baute damit die Gewinne vom Dienstag aus. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zog um 0,4 Prozent an und machte damit einen Teil seiner Verluste vom Dienstag wett. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg im späten Handel um etwas mehr als eineinhalb Prozent. In Südkorea legte der Kospi getrieben von positiv aufgenommenen Zahlen des Schwergewichts Samsung mehr als zwei Prozent zu. Der Technologiekonzern vermeldete zwar einen deutlichen Einbruch beim operativen Ergebnis. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am 11.10.2023

Der Mittwoch bietet zahlreiche Termine aus Wirtschaft und Politik. Cropenergies und Asos plc legen ihre Geschäftszahlen vor, Symrise informiert über seine Strategie. Die deutschen und US-Verbraucherpreise zeigen die hohe Inflation an, das FOMC-Protokoll gibt Aufschluss über die Fed-Politik. Zudem diskutieren Experten über die Rolle der deutschen Häfen und Schifffahrt für die Energiewende, und der Wirecard-Prozess geht weiter und die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten treffen sich. weiterlesen

Schusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15423,52 +1,95%

XDAX 15392,68 +1,28%

EuroSTOXX 50 4205,23 +2,25%

Stoxx50 3949,89 +1,69%

DJIA 33739,30 +0,40%

S&P 500 4358,24 +0,52%

NASDAQ 100 15131,52 +0,56%

Nikkei 225 31.807,62 +1,69%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,15 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0605 0,00%

USD/Yen 148,84 +0,09%

Euro/Yen 157,85 +0,08%

BTC/USD 27.105,32 -1,85%

ROHÖL:

Brent 87,97 +0,32 USD

WTI 86,24 +0,27 USD

Die wichtigsten Nachrichten der letzten Stunden

Börse

Erholung stockt – Fed-Protokoll am Abend

Nach der kraftvollen Erholung vom Vortag kommt der Dax am Mittwoch zunächst nicht weiter. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent tiefer auf 15 403 Punkte. weiterlesen

International

Zahl der Toten in Israel steigt sprunghaft

Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist auf mindestens 1200 gestiegen. weiterlesen

Gesundheitswesen

Insolvenzwelle bei Krankenhäusern

Unter Deutschlands Krankenhäusern zeichnet sich die befürchtete Insolvenzwelle ab: Seit November 2022 haben nach Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) innerhalb eines knappen Jahres 26 Träger mit insgesamt 34 Krankenhäusern Insolvenz angemeldet. weiterlesen

Medien

EU-Kommissar schreibt Brief an Musk wegen Israel-Inhalten auf X

In einem Brief an den Milliardär Elon Musk hat die EU-Kommission den Chef des Kurznachrichtendienstes X (ehemals Twitter) an seine Verpflichtung erinnert, illegale Inhalte im Zusammenhang mit den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel zu löschen. weiterlesen

Unternehmen

Birkenstock zeigt sich vorsichtig bei Ausgabepreis für Aktie

Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock hält sich beim Preis seiner Aktie zum Börsengang in New York zurück. Birkenstock setzte den Aktienpreis auf 46 Dollar fest – im Mittelfeld der Spanne von 44 bis 49 Dollar. weiterlesen

Spannende Artikel

BASF – Wie geht es nach dem Kursdebakel weiter? Bayer – Abverkauf als Chance.

Varta und TeamViewer – Bereit für ein Comeback?

Mercedes Benz: Verkaufszahlen und Software-Updates im Fokus

Palantir – Aktie sprengt die Ketten. Neues Kursfeuerwerk? Snap Inc. – Lage bleibt prekär.

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

