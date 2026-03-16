Italiener machen Ernst

Deutsche Bank soll gekauft werden 16.03.2026, 11:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank Arena
© Bild von GuidoM auf Pixabay
Im europäischen Bankensektor bahnt sich ein milliardenschwerer Machtkampf an. Ein großes Institut will seinen Einfluss massiv ausbauen und legt dafür ein Angebot über 35 Milliarden Euro vor. Die Transaktion könnte die Kräfteverhältnisse in der Branche dauerhaft verändern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 31,18 EUR +5,27 % Tradegate
UniCredit 62,33 EUR -0,95 % Lang & Schwarz

Strategischer Vorstoß über die 30-Prozent-Marke

UniCredit hat ein Übernahmeangebot im Umfang von rund 35 Milliarden Euro abgegeben, um seinen Anteil an einem bedeutenden Konkurrenten über die wichtige Schwelle von 30 % zu erhöhen. Hintergrund ist eine gesetzliche Regel: Wer diese Grenze überschreitet, muss ein offizielles Angebot an alle Aktionäre vorlegen. Das Institut betont jedoch, dass der Schritt nicht automatisch auf eine vollständige Kontrolle abzielt. Stattdessen soll die Transaktion strategische Flexibilität schaffen und neue Optionen für die Zukunft öffnen.

Aktientausch und Bewertung des Angebots

Das Angebot sieht vor, 0,485 eigene Aktien für jede Aktie der Commerzbank zu tauschen. Daraus ergibt sich ein impliziter Preis von etwa 30,8 Euro pro Aktie, was einem Aufschlag von rund 4 % gegenüber dem Schlusskurs vom 13. März entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Wert von ungefähr 34,7 Milliarden Euro. Am Markt wurde das Angebot sofort registriert: Während die Aktie des Zielinstituts zeitweise um bis zu 4,6 % zulegte, geriet das Papier des Bieters kurzfristig unter Druck und fiel um bis zu 1,5 %.

Warum der Schritt gerade jetzt erfolgt

Der Vorstandschef erklärte, dass der Schritt auch technische Gründe habe. Durch ein laufendes Aktienrückkaufprogramm beim Zielinstitut drohte die Beteiligung automatisch über die 30-Prozent-Marke zu steigen. Deshalb musste das Institut zuvor sogar Anteile verkaufen, um unter dieser Schwelle zu bleiben. Nun soll das Angebot mehr Spielraum schaffen. Der Manager betonte: „Damit wären wir frei, ein neues Übernahmeangebot zu starten, wenn wir das wollten.“ Gleichzeitig fügte er hinzu: „Im Moment erwarten wir jedoch nicht, so etwas zu tun.“

Mögliche Folgen für die europäische Bankenlandschaft

Eine spätere vollständige Übernahme würde einen neuen Bankenkonzern mit erheblichem Gewicht im europäischen Markt schaffen. Besonders im Firmenkundengeschäft und im internationalen Zahlungsverkehr könnten erhebliche Synergien entstehen. Zudem würde eine Zusammenlegung den Zugang zu wichtigen Wachstumsmärkten erleichtern. Bereits seit Ende 2024 hatte das Institut seine Beteiligung kontinuierlich ausgebaut und damit Spekulationen über einen größeren Zusammenschluss angeheizt.

Politische Hürden und nächste Schritte

Die Bewertung des Zielinstituts liegt derzeit bei rund 33 Milliarden Euro, während der Bieter an der Börse etwa 96 Milliarden Euro wert ist. Die Offerte soll Anfang Mai offiziell starten und eine Annahmefrist von vier Wochen haben. Zuvor muss jedoch die Finanzaufsicht den endgültigen Angebotspreis prüfen. Gleichzeitig bleibt politischer Widerstand ein Unsicherheitsfaktor: Staatliche Anteilseigner haben sich in der Vergangenheit skeptisch gegenüber einer vollständigen Übernahme gezeigt.

Bn-Redaktion/ts
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