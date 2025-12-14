Anzeige
ServiceNow vor größter Übernahme der Firmengeschichte: Bis zu $7 Milliarden für Cybersecurity-Startup Armis 14.12.2025, 13:35 Uhr

ServiceNow Inc. steht Berichten zufolge kurz vor der größten Akquisition in der Unternehmensgeschichte: Das Tech-Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme des Cybersecurity-Startups Armis. Der Deal könnte auf bis zu 7 Milliarden US-Dollar taxiert werden und würde ServiceNows Position als dominante Enterprise-Workflow-Plattform massiv stärken. Die Ankündigung des Kaufvertrags könnte bereits in den kommenden Tagen erfolgen.
Strategischer Zukauf im Cybersicherheitsbereich
Armis, gegründet von Veteranen des israelischen Militär-Cybergeheimdienstes, ist spezialisiert auf die Identifizierung und Verfolgung von Sicherheitsbedrohungen auf vernetzten Geräten. Die Technologie des Startups liefert volle Transparenz und Schutz für alle physischen und virtuellen Assets in komplexen Netzwerken, einschließlich IT, IoT, OT (Operational Technology) und IoMT (Medical IoT) – ein entscheidender Bereich für Branchen wie Medizin, Finanzwesen und Verteidigung. Armis hat seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) in einem Jahr von 200 Millionen auf 300 Millionen US-Dollar gesteigert und peilte eigentlich einen Börsengang (IPO) im Jahr 2026 an. Im Jahr 2020 wurde das Unternehmen von Investoren um Insight Partners noch für 1,1 Milliarden Dollar übernommen.

ServiceNows KI- und Sicherheits-Offensive
ServiceNow, das führende Software zur Automatisierung von Personal- und IT-Prozessen anbietet, folgt mit dieser möglichen Akquisition dem Trend anderer großer Plattformen wie Alphabet und Palo Alto Networks, die ihre Angebote aggressiv mit Cybersicherheitsprodukten ausstatten. Für ServiceNow, das bereits im März 2025 die KI-Firma Moveworks für 2,85 Milliarden US-Dollar gekauft hat, würde Armis eine essenzielle Komponente für die Sicherheit der gesamten digitalen Angriffsfläche hinzufügen. Die geplante Übernahme zeigt, dass ServiceNow neben der Integration von Generativer KI nun auch die End-to-End-Sicherheit als entscheidenden Faktor für seine Enterprise-Kunden sieht.

Konkurrenzkampf und Unsicherheit
Der Deal steht im Kontext eines heftigen Wettbewerbs im Tech-Sektor, in dem die Rivalen ebenfalls Milliarden in Cybersicherheit investieren, wie die jüngste 32-Milliarden-Dollar-Übernahme von Wiz Inc. durch Alphabet zeigt. Obwohl die Verhandlungen zwischen ServiceNow und Armis weit fortgeschritten sind, ist der Ausgang noch nicht final gesichert. Die Gespräche könnten weiterhin scheitern, oder ein anderer potenzieller Bieter könnte auf den Plan treten.

