Nordex – Aktie geht die Luft aus

Nordex – Aktie geht die Luft aus

Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen? Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex brannte nach der Zahlenveröffentlichung in der letzten Woche ein Kursfeuerwerk sondergleichen ab. Die Nordex-Aktie schoss durch die Decke und kannte dabei kein Halten. Der Markt feierte mit der Kursreaktion die starken Zahlen und den nicht minder beeindruckenden Ausblick. 05.03.2026, 12:35 Uhr

© 2026 Nordex SE
In den letzten Tagen ließ die Aufwärtsdynamik jedoch etwas nach. Die infolge der Geopolitik ausufernde Nervosität an den Aktienmärkten machte auch vor Nordex nicht Halt. Generell stellt sich nun die Frage – Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen oder setzt die Aktie nach der Verschnaufpause ihre Rallye fort?

Nordex – Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen?

Die starken Zahlen und den nicht minder starken Ausblick auf 2026 thematisierten wir in der Kommentierung vom 26. Februar ausführlich. Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) reagierte auf die Zahlen mit einem kräftigen Kursanstieg. Dabei ging es für die Aktie über die 40 Euro in Richtung 45 Euro. Wer sich einen Durchmarsch in Richtung 50 Euro erhoffte, wird bislang enttäuscht. In den letzten Tagen entwickelte sich ein fröhliches Auf und Ab. Dabei bildete sich eine Handelsspanne mit den Begrenzungen 45 Euro auf der Oberseite und 40 Euro auf der Unterseite aus. 

Nordex Aktienchart

Noch kann man das Ganze als Konsolidierung auf einem exponierten Kursniveau interpretieren. Dennoch birgt die aktuelle Situation Risiken, sollte es unter die 40 Euro gehen. In diesem Fall könnte die Abwärtsdynamik rasch zunehmen, sodass es für die Aktie zügig in Richtung 35 Euro gehen könnte.

Starker Newsflow hält an

Ein maßgeblicher Kurstreiber in den letzten Monaten war der konstant starke Newsflow des Unternehmens. Nachrichten über Auftragseingänge heizten der Aufwärtsbewegung ein. Auch nach den Zahlen knüpft Nordex daran an. Kürzlich wurde ein Auftrag über 56 MW aus Deutschland vermeldet.  

Zusammengefasst

Die aktuelle Konsolidierungsphase ist nicht ohne Risiken. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 40 Euro kommen, ist Obacht geboten. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte Nordex auf 35 Euro führen. Die 35 Euro stellen die zentrale Unterstützung dar und sollten tunlichst nicht unterschritten werden. Sollte es hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Hingegen gilt: Sollte es Nordex gelingen, die 45 Euro aufzubrechen, wäre der Weg in Richtung 50 Euro frei. 

Bn-Redaktion/mt
