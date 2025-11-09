Anzeige
+++DiagnosTear Technologies Hier bleibt kein Auge trocken!+++
Pfizer vor Adipositas-Coup

Metsera fast übernommen 09.11.2025, 13:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Pillen
© Symbolbild von Towfiqu barbhuiya auf Unsplash
Pfizer steht kurz vor dem Abschluss einer rund 10 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera, nachdem sich Konkurrent Novo Nordisk wegen regulatorischer Risiken zurückgezogen hat. Entscheidend war die Intervention der US-Wettbewerbsbehörde FTC, die das Novo-Angebot rechtlich angreifbar machte. Der Deal verschafft Pfizer Zugang zum stark wachsenden Markt für Adipositas-Therapien – einem strategisch hochrelevanten Zukunftsfeld.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pfizer 21,12 EUR +0,05 % Lang & Schwarz

Freie Bahn für Pfizer: Deal mit Metsera vor Abschluss

Im milliardenschweren Übernahmekampf um das Biotech-Unternehmen Metsera hat sich der US-Pharmakonzern Pfizer gegen den dänischen Rivalen Novo Nordisk durchgesetzt. Letzterer erklärte am Samstag überraschend, sein Angebot nicht weiter zu erhöhen – ein klares Signal des Rückzugs. Damit ist der Weg frei für Pfizer, das sich mit einer Offerte von bis zu 86,25 US-Dollar je Metsera-Aktie die Pole Position gesichert hat.

Die Struktur des Deals sieht 65,60 Dollar in bar sowie bis zu 20,65 Dollar über sogenannte Contingent Value Rights (CVRs) vor. Letztere sind an bestimmte Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine gekoppelt. Die Aktionärsabstimmung über das Angebot ist für den 13. November angesetzt; der Abschluss der Transaktion soll unmittelbar danach erfolgen.

Regulierungsdruck bringt Novo zu Fall

Entscheidend für das Scheitern des Novo-Angebots waren offenbar kartellrechtliche Bedenken der US-Wettbewerbsbehörde FTC. In einem aufsehenerregenden Schritt kontaktierte die Behörde Metseras Vorstand direkt – mit deutlicher Kritik an der von Novo geplanten Dividendenstruktur. Diese hätte rechtlich angefochten werden können oder womöglich gar nicht zur Auszahlung gelangt.

Der Metsera-Vorstand wertete das regulatorische Risiko als „inakzeptabel“ – trotz eines rechnerisch fast gleichwertigen Angebots von 86,20 Dollar je Aktie. Novo hatte zuletzt 62,20 Dollar in bar, eine ebenso hohe Dividende und zusätzliche CVRs im Wert von bis zu 24 Dollar in Aussicht gestellt. Der Rückzug der Dänen zeigt, dass die Regulierungsfrage zur entscheidenden Stellschraube wurde.

Showdown im Gerichtssaal: Pfizers Gegenwehr in Delaware

Der Übernahmestreit eskalierte zuletzt nicht nur auf dem Markt, sondern auch vor Gericht. Pfizer hatte in Delaware versucht, Metseras Vorstand per einstweiliger Verfügung von weiteren Verhandlungen mit Novo Nordisk abzuhalten – jedoch ohne Erfolg. Das zuständige Delaware Court of Chancery lehnte den Antrag ab.

Pfizer warf Metseras Führung Vertragsbruch und Pflichtverletzung gegenüber den eigenen Aktionären vor. Besonders kritisch äußerte sich das Unternehmen zum Novo-Angebot, das man als „illusorisch“ bezeichnete. Die Strategie der Dänen sei ein Versuch gewesen, regulatorische Prüfungen zu umgehen, so Pfizer. Man zeigte sich überzeugt, dass weltweit keine Kartellbehörde diesen „beispiellosen und rechtswidrigen Ansatz“ tolerieren würde.

Milliardenmarkt mit Sprengkraft: Adipositas als strategisches Ziel

Hinter dem aggressiven Bieterwettstreit steckt ein Markt mit gewaltigem Potenzial. Metsera arbeitet an neuartigen Wirkstoffen zur Behandlung von Adipositas, einem Krankheitsbild mit weltweit steigender Prävalenz. Der Markt gilt als einer der dynamischsten im Pharma-Sektor.

Der gesamte Deal bewertet Metsera mit rund 10 Milliarden US-Dollar – eine Prämie von 159 Prozent auf den Aktienkurs vor Bekanntgabe der ersten Pfizer-Offerte am 19. September. Sowohl für Pfizer als auch für Novo Nordisk ist der Zugang zu vielversprechenden Adipositas-Therapien ein zentraler strategischer Hebel.

Mit dem Rückzug von Novo Nordisk endet ein intensives Übernahmerennen, das nicht nur die Aktienkurse der Beteiligten in Bewegung brachte, sondern auch ein Schlaglicht auf die zunehmende Rolle von Regulierungsbehörden bei Pharmadeals wirft.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU4WNP
Ask: 0,12
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU4RT6
Ask: 0,50
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU4WNP GU4RT6. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
2 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
3 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
4 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
5 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
7 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold und Silber vor der Trendwende: Diese Produzentenaktie könnte …

9:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Knallt…

8:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk-Konzern vor Richtungsentscheidung: Tesla-Aktionäre stoppen …

Gestern 16:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia: Vorläufig keine KI-Chips für China – Lieferstopp bestä…

Gestern 16:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden-Deal in der Pharmabranche: Pfizer setzt sich durch – Ü…

Gestern 16:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt ins Wochenende: DHL Group – Starke Zahlen überraschen …

Gestern 8:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Wind hat sich gedreht: Vestas nach den Zahlen mit Rückenwind

Gestern 8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus vor Krise: FCAS-Streit eskaliert dramatisch

Freitag 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer