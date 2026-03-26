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Renk-Aktie rutscht unter 50 Euro

Verkaufswelle am Vormittag reißt kritische Haltemarke 26.03.2026, 11:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Renk
© Bild von Peter H auf Pixabay
Der Augsburger Antriebsspezialist Renk erlebt am heutigen Donnerstag einen massiven Rückschlag auf dem Parkett. Während der Kurs am Morgen noch versuchte, die psychologisch wichtige Unterstützung bei 50 Euro zu verteidigen, hat sich der Abgabedruck am späten Vormittag drastisch verschärft. Mit einem Minus von knapp 6,0 % fällt das Papier auf 49,23 Euro und rutscht damit unter eine Marke, die von vielen Marktteilnehmern als letzter technischer Rettungsanker für die laufende Korrektur angesehen wurde.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 49,12 EUR -6,20 % Lang & Schwarz

Automatisierte Verkäufe beschleunigen die Talfahrt
Das Unterschreiten der runden Marke hat am Markt eine Kettenreaktion ausgelöst. Da in diesem Bereich zahlreiche Absicherungs-Orders platziert waren, wurden diese durch den Rutsch automatisch aktiviert. Dies erklärt die Dynamik am Vormittag, in der das Papier deutlich stärker verlor als der Gesamtmarkt. Charttechnisch notiert Renk nun vorerst im "Niemandsland" unterhalb der gleitenden Durchschnittslinien, was den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt.

Operative Stärke steht im Gegensatz zum Kurs
Für fundamentale Investoren bietet der aktuelle Ausverkauf ein paradoxes Bild. Renk verfügt über einen Rekordauftragsbestand von über 6 Milliarden Euro, was einer Vollauslastung für die nächsten Jahre entspricht. Trotz des Kurssturzes bleibt die Bewertung im Branchenvergleich günstig, da das erwartete Wachstum die aktuelle Notierung stützt. Offenbar wird die Aktie jedoch im Zuge einer allgemeinen Sektor-Rotation derzeit verstärkt als Liquiditätsquelle genutzt.

Impulse durch Termine im April erwartet
Die Hoffnung der Aktionäre ruht nun auf den kommenden operativen Fakten. Ende April wird das Management Stellung zum ersten Quartal nehmen. Sollte Renk dort bestätigen, dass die verschobenen Aufträge aus dem Vorjahr bereits erfolgreich abgearbeitet werden, könnte dies die notwendige Basis für eine Rückeroberung der 50-Euro-Marke liefern. Ein weiteres Argument für Langzeitinvestoren bleibt die geplante Dividendenausschüttung im Juni.

Fazit für Anleger
Mit dem Fall unter 50 Euro ist die Renk-Aktie kurzfristig technisch angeschlagen. Der heutige Vormittag zeigt, wie nervös der Markt trotz voller Auftragsbücher reagiert. Für mutige, langfristig orientierte Anleger könnte das aktuelle Niveau zwar eine Einstiegschance darstellen, doch charttechnisch ist das "fallende Messer" aktuell noch nicht gestoppt. Eine Bodenbildung bleibt abzuwarten.

Bn-Redaktion/js
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