Der plötzliche Rücktritt von Renk-CEO Susanne Wiegand sorgt für Unruhe – und trifft das Unternehmen zu einem kritischen Zeitpunkt. Kaum ein Jahr nach dem gefeierten Börsengang steht der Panzergetriebe-Hersteller vor einer entscheidenden Phase – und muss den Kurs nun ohne seine prägende Lenkerin fortsetzen.
Abschied im Aufwärtstrend: Was hinter dem CEO-Rücktritt steckt

Völlig überraschend hat Renk-Chefin Susanne Wiegand ihren Rückzug angekündigt. Zum 31. Januar 2025 wird sie das Unternehmen verlassen – offiziell aus „persönlichen Gründen“. Die Nachricht kommt nicht nur für den Markt, sondern auch für Branchenbeobachter unerwartet. Denn unter ihrer Führung schrieb Renk eine beispiellose Erfolgsgeschichte: Der Umsatz wurde binnen vier Jahren verdoppelt, das operative Ergebnis sogar vervierfacht. Der Börsengang im Februar 2024 markierte den bisherigen Höhepunkt dieser Entwicklung.

Wiegand hatte Renk seit ihrer Amtsübernahme grundlegend transformiert und das Traditionsunternehmen auf Wachstum getrimmt. Ihr Rückzug lässt viele Fragen offen – nicht zuletzt deshalb, weil er ausgerechnet in eine Phase fällt, in der Marktunsicherheiten und geopolitische Spannungen zunehmen.

Neuer Mann am Steuer: Der Übergang ist geregelt

Die Nachfolge ist bereits geklärt. Dr. Alexander Sagel, seit April 2024 Chief Operating Officer und zuvor bei Rheinmetall tätig, wird den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Er soll die eingeschlagene Strategie weiterführen. Der Zeitpunkt seiner Berufung könnte sich als entscheidend erweisen: Der neue CEO tritt in einer Phase an, in der Renk nicht nur durch den personellen Wechsel, sondern auch durch die Marktlage besonders gefordert ist.

Die Anleger zeigen sich bislang erstaunlich gelassen. Obwohl die Aktie seit ihrem Allzeithoch im Oktober rund 25 Prozent eingebüßt hat – von knapp 89 auf aktuell etwa 66 Euro –, blieb ein weiterer Ausverkauf bislang aus. Der Markt scheint die Kontinuität im Management und die Stabilität der operativen Geschäfte zumindest kurzfristig zu honorieren.

Bewährungsprobe für den Aktien-Kurs

Mitten in den Wechsel an der Spitze fällt ein weiteres Ereignis von Bedeutung: In der kommenden Woche legt Renk seine neuen Quartalszahlen vor. Diese dürften zum Lackmustest für die Bewertung der Aktie werden – und könnten darüber entscheiden, ob der jüngste Kursrückgang nur eine Korrektur oder der Beginn einer tieferen Neubewertung war.

Ein kleiner Lichtblick kam kurz vor dem Wochenende: Renk konnte einen bedeutenden Auftrag aus dem zivilen Schiffbau vermelden. Zwölf Doppelschiffsgetriebe für mit Methanol betriebene Fähren sollen geliefert werden – ein Schritt in Richtung breiterer Marktaufstellung und technologischer Diversifizierung. Doch ob dieser Impuls reicht, um neue Fantasie in die Aktie zu bringen, wird sich erst nach Vorlage der Geschäftszahlen zeigen.

Fest steht: Der CEO-Wechsel trifft Renk in einer Phase, in der Klarheit, Führung und Vertrauen wichtiger denn je sind. Wie gut der Übergang gelingt – und ob das Unternehmen den eingeschlagenen Erfolgskurs beibehalten kann – dürfte in den kommenden Wochen deutlicher werden.

Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
j
jayjo81, 18:09 Uhr
....aber wahrscheinlich wird so etwas absichtlich nach 1 Jahr nochmals gepostet "DAMIT ES WOHL FÜR PLÖTZLICHE UNRUHE SORGEN SOLL" !
j
jayjo81, 18:05 Uhr
"Der plötzliche Rücktritt von Renk-CEO Susanne Wiegand sorgt für Unruhe –" Warum seit gestern 02.11.2025 es wieder nach fast 1 Jahr Gepostet wird ist unklar. Das wurde schon im November 2024 in den Medien bekannt gegeben..... Verstehe nicht warum so etwas nach 1 Jahr wieder gepostet wird.....
