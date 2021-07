Die Kursverluste der BP-Aktie aus den vergangenen Wochen scheinen vorerst gestoppt. Dahinter stecken die jüngsten Entwicklungen am Rohstoffmarkt, welche dem britischen Öl- und Gas-Giganten nun weiter in die Karten spielen. So sind beispielsweise die Rohölpreise der Sorte Brent und WTI wieder gestiegen. Zu Börsenschluss am Freitag notiert der Titel in Frankfurt mit einem Plus von 2,32 % bei 3,53 Euro.

BP erholt sich dank steigender Rohölpreise weiter

Die Ölpreise wurden zuletzt durch die allgemeine Abschwächung des US-Dollars in die Höhe getrieben. Der Dollar reagierte auf das Anzeichen der US-Notenbank in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, welches zumindest eine weniger lockere Geldpolitik vermuten lässt. Da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, macht die Abwertung des US-Dollars diesen Naturstoff für Käufer außerhalb des US-Dollar-Raums billiger und belebt meist die Nachfrage.

Der Ölmarkt wird auch durch US-Bestandsdaten gestützt. Die Rohöllagerbestände sind letzte Woche auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2020 gefallen. Diese Entwicklung erklärt der Commerzbank-Experte Carsten Fritsch mit dem Rückgang der Rohöl-Netto-Importe. Diese abnehmende Ölproduktion aus den USA hatte zur Folge, dass der jüngste Aufwärtstrend unterbrochen wurde. Laut Carsten Fritsch hat das OPEC+Oil-Netzwerk keine ernsthafte Konkurrenz.

Schwächelnde US-Öl-Produktion gibt vor allem OPEC neue Macht

Mit dem Rückgang der US-Ölproduktion wurde der jüngste Aufwärtstrend unterbrochen. Laut Fridge hätten die OPEC-Staaten mit BP keine ernsthafte Konkurrenz. Von OPEC+ ist die Rede, wenn die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) mit Nichtmitgliedern kooperiert. Das Marktumfeld ist also derzeit günstig für BP. Bei der niedrig bewerteten Dividende können die Anleger noch immer ergattern.

Das beschäftigt derzeit die BP-Anleger auf Börsennews.de

Über die Dividende wird am Donnerstagabend auch im Börsennews-Forum zur BP-Aktie diskutiert. So schreibt der Nutzer DerW93:

“Shell erhöht ja die Quartalsdividende ganz ordentlich.. wird hier BP nachziehen? Was meint Ihr? Klar BP zahlt aktuell eine höhere Dividende da Shell ja um 2/3 gekürzt hat und BP „nur“ um 1/2. Aber ne kleine Erhöhung wäre sicher problemlos drin.”

Der Nutzer Urbangarden ist da hingegen anderer Meinung:

“[…] die können lieber ordentlich in erneuerbare investieren!”

Derzeit bleibt den BP-Anlegern jedoch nur die weiteren Entwicklungen abzuwarten.

/sf