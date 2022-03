Dass das britische Mineralölunternehmen BP auch neue Wege gehen will, ist bekannt. Nun investieren sie 1 Milliarde Pfund in die britische Ladeinfrastruktur.

Verdreifachung der Ladepunkte

Das Zeitalter der Elektroautos macht auch vor den bisherigen Mineralöl-Riesen keinen Halt und so hat BP beschlossen, aktiver Teil der Entwicklung zu werden. Wie das britische Unternehmen am heutigen Freitag in einer Pressemitteilung verkündet hat, werde man in einem Zeitraum von 10 Jahren 1 Milliarde Pfund in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Großbritannien investieren.

Die Anzahl der Ladepunkte im Land soll sich durch bp pulse, dem EV-Ladegeschäft von BP, bis 2030 verdreifachen. Weiterhin verkündet BP in der Meldung: Für jedes Pfund, dass das Unternehmen in diesem Jahrzehnt in Großbritannien erwirtschaftet, wird es zwei Pfund ausgeben. Inbegriffen sind Investitionen, um das Land bei der Verwirklichung der Net-Zero zu unterstützen.

Arbeitsplatz-Lieferant

Neben dem Ziel, kohlenstoffarmen Transport in Großbritannien voranzubringen, erwarte man außerdem, dass Hunderte von neuen Arbeitsplätzen entstehen werden, heißt es in der Meldung. Mit der Investition soll ebenso der Ausbau von Schnellladepunkten, die je nach Modell eine Reichweite von bis zu 100 Meilen in etwa 10 Minuten ermöglichen, vorangebracht werden.

Der Verkehrsminister von Großbritannien, Grant Shapps, sagt dazu in der Pressemitteilung: „Ich freue mich sehr, dass bp pulse den Übergang zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen unterstützt, während wir unsere Netto-Null-Ziele schneller erreichen und die Möglichkeiten für grüne Arbeitsplätze in ganz Großbritannien fördern. […]”.

Die BP-Aktie

Nach einem Tief bei 4,24 Euro Mitte des Monats hat sich die BP-Aktie wieder nach oben geschoben. Auch heute können sich die Anleger über eine Kursbewegung Richtung Norden freuen. Aktuell ist die BYD-Aktie rund 4,65 Euro wert. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 5 Euro im Februar dieses Jahres.

Im BörsenNews-Forum werden BPs Anstrengungen im Nachhaltigkeitsbereich gewürdigt. Nutzer FallenLeaves schreibt: “BP drückt echt auf die Tube in Sachen Renewables. Gefällt mir! Nimmt etwas die zyklische Natur aus dem Geschäft in Zukunft.”. Auch Nutzer Behappy ist positiv gestimmt: “[…] BP geht genau den richtigen Weg und wird jedem Investor die nächsten Jahre noch viel Freude und Dividenden bescheren.” Die gesamte Unterhaltung finden Sie hier.

