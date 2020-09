Nachdem Brent C.O. über Wochen größere Preisbewegungen vermissen ließ, kam Anfang September Dynamik in die Entwicklung des Ölpreises. Zunächst ging es deutlich nach unten. In dieser Phase musste Brent C.O. auch einen temporären Rücksetzer unter die Marke von 40,0 US-Dollar verkraften. Nach einigem Hin und Her setzte der Ölpreis zu einer Erholung an. Die zentrale Frage lautet in diesem Zusammenhang: Ist die Erholung womöglich nur ein Strohfeuer?

Aktuelle EIA-Daten

Die Datenlage bleibt in Bezug auf den Ölmarkt ambivalent. Schauen wir zunächst auf die aktuellen Daten der Energy Information Administration für die Woche zum 11.09. Die EIA vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um knapp 4,4 Mio. Barrel auf nunmehr 496,0 Mio. Barrel. Unterm Strich liegen die US-Rohöllagerbestände noch immer um 14 Prozent oberhalb des für diese Phase im Jahr relevanten Durchschnitts der letzten 5 Jahre. Dennoch überraschte der Rückgang im Berichtszeitraum positiv, denn der Markt hatte im Vorfeld mit einem Anstieg gerechnet. Die positive Überraschung bei den US- Rohöllagerbeständen wurde von der Entwicklung der US-Rohölproduktion allenfalls leicht getrübt. Nachdem die Ölproduktion in den USA in den beiden Vorwochen unter dem Einfluss der Hurrikan-Saison stand, erholte sie sich in der Woche zum 11.09. wieder auf 10,9 Mio. bpd (barrels per day).

Grundlegende Belastungsfaktoren bleiben

Die Ölpreise profitieren aktuell vornehmlich von Einmal- bzw. Sondereffekten. Aktuell hält der Hurrikan „Sally“ die Öl- und Gasförderindustrie im Golf von Mexiko in Atem. Wie stark sich das Ganze letztendlich auf die US-Rohölproduktion auswirken wird, werden die nächsten Daten der EIA aufzeigen. Der Ölmarkt hat das Thema zumindest aufgegriffen, was wiederum zum jüngsten Anstieg der Ölpreise beigetragen haben dürfte. Die grundlegenden Belastungsfaktoren bleiben jedoch. Die anhaltende Nachfrageschwäche ist unverändert ein zentrales Thema. Und auch in Bezug auf den schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China kann noch keine Entwarnung gegeben werden.

Chartbild bleibt ambivalent

Der kürzlich zu beobachtende Rutsch unter die 40er Marke hat nicht zum befürchteten Ausbau der Bewegung in Richtung 35,0 US-Dollar geführt. Aktuell ist bei Brent C.O. eine Erholungsbewegung zu sehen, die durchaus vielversprechend angelaufen ist. Nichtsdestotrotz muss man konstatieren, dass es noch ein Muster ohne Wert ist. Brent C.O. muss nachsetzen. Erst ein Ausbruch über die 46,5 US-Dollar und ein bullisches Kreuzen der 200-Tage-Linie würden das Chartbild erheblich aufhellen.

Andere Leser interessierten sich auch für:

Advanced Micro Devices und Netflix – Das wird nun wichtig!

Adobe – Quartalszahlen sind da

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.