Die Ölpreise kommen gegenwärtig nicht so recht voran. Zwar konnten sie sich zuletzt von ihren jüngsten Korrekturtiefs erholen, doch für eine „Wiederbelebung“ der Aufwärtsbewegung reichte es bislang nicht. Die Sorgen in Bezug auf die Konjunktur und damit in Bezug auf die Ölnachfrage treiben die Marktakteure um. Die jüngsten Konjunkturdaten zeichneten ein durchwachsenes Bild. Um die Nachfragesorgen zu vertreiben, reichte es nicht…

Ein Potpourri aus Konjunkturdaten

In den letzten Handelstagen standen zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In Summe kann man diesen das Prädikat „allenfalls durchwachsen“ verleihen. Wir möchten das am Beispiel der Konjunkturdaten in den USA verdeutlichen. Bereits am Montag (21.09.) enttäuschte der wichtige Chicago Fed National Activity Index. Am Mittwoch standen sowohl der Markit PMI Dienstleistungen als auch der Markit PMI Herstellung zur Veröffentlichung an. Während der Markit PMI Dienstleistungen leicht unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurde, wurde der Markit PMI Herstellung wiederum leicht oberhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht. Am Donnerstag enttäuschte die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, die wiederum als wichtiger Indikator für den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht gelten. Noch heute (nach Redaktionsschluss) werden die eminent wichtigen US-Auftragseingänge für langlebige Güter erwartet.

Aktuelle EIA-Daten

Am Mittwoch (23.09.) standen einmal mehr die aktuellen Daten der Energy Information Administration für die Woche zum 18.09. im Fokus der Marktakteure. Die EIA vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um knapp 1,6 Mio. Barrel auf nunmehr 494,4 Mio. Barrel. Damit setzte sich zwar der Trend fort, doch letztendlich blieb der veröffentlichte Bestandsabbau etwas hinter den Erwartungen zurück. Der Gesamtbestand liegt noch immer um 13 Prozent oberhalb des für diese Phase im Jahr relevanten Durchschnitts der letzten 5 Jahre. Nicht minder spannend ist der Blick auf die US-Rohölproduktion. Für den aktuellen Berichtszeitraum wurde eine Produktion in Höhe von 10,7 Mio. bpd (barrels per day) vermeldet, nach 10,9 Mio. bpd in der Vorwoche. Die US-Rohölproduktion hatte sich in den letzten Wochen weitgehend auf einem Niveau von 10,7 Mio. bpd bis 11,0 Mio. bpd eingependelt.

Chart bleibt unverändert ambivalent

Noch konnte Brent C.O. die Erholung nicht über entscheidende Chartmarken führen. Der Ölpreis notiert unverändert unterhalb seiner 38-Tage-Linie und seiner 200-Tage-Linie. Zudem ist er noch ein gutes Stück vom aus unserer Sicht zentralen Widerstandsniveau bei 46,5 US-Dollar entfernt. Auf der Unterseite bleiben die 40,0 US-Dollar im Fokus. Sollte es darunter gehen, könnte es brenzlig werden. In diesem Fall könnte ein Test der 35,0 US-Dollar drohen… Es bleibt dabei. Die Lage am Ölmarkt stellt eine große Herausforderung dar…

