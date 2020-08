Unsere letzte Kommentierung zum Ölmarkt überschrieben wir an dieser Stelle vor genau zwei Wochen mit „Brent C.O. – Kommt nun Bewegung in die Ölpreise?“. Nach knapp zwei Wochen lässt sich konstatieren, dass per se durchaus Bewegung in die Preisentwicklung von Brent C.O. gekommen ist, dass diese aber bislang nicht zwingend gewesen ist. Die bereits zuletzt relevanten Preisbereiche haben auch weiterhin Gültigkeit. Es mangelt weiterhin an Durchschlagskraft.

Das fundamentale Umfeld

Noch immer herrscht am Ölmarkt große Sorge in Bezug auf die weitere Entwicklung der Nachfrage. Die zunächst noch erwartete (bzw. erhoffte) dynamische V-förmige Erholung der Wirtschaftsleistung entwickelt sich in einigen Wirtschaftsräumen mehr und mehr zu einer schwierigen Angelegenheit. Die Hoffnungen ruhen diesbezüglich auf China. Zuletzt gab es hier einige positive Signale seitens der Konjunktur. Konjunkturdaten bleiben mit Blick auf die nächsten Handelstage das zentrale Thema. Die neue Handelswoche steht ganz im Zeichen zahlreicher Daten. Vor allem der Mittwoch (02.09.) mit dem Beige Book der US-Notenbank Fed und der Freitag (04.09.) versprechen vor diesem Hintergrund Spannung.

Aktuelle EIA-Daten

Die aktuellen Daten der Energy Information Administration (kurz EIA) für die Woche zum 21.08. vermochten es (einmal mehr) nicht, Brent C.O. entscheidende Impulse zu verleihen. Die EIA vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um knapp 4,7 Mio. Barrel. Der ausgewiesene Gesamtbestand von insgesamt 507,8 Mio. Barrel bleibt auf hohem Niveau. Trotz des Bestandsabbaus liegt der Gesamtbestand noch immer um 15 Prozent oberhalb des für diese Phase im Jahr relevanten Durchschnitts der letzten 5 Jahre. Eine nachhaltige Entspannung ist hier demnach noch nicht auszumachen. Die US-Rohölproduktion betrug in der Woche zum 21.08. den Angaben der EIA zufolge 10,8 Mio. bpd, nach 10,7 Mio. bpd in der Vorwoche. Bereits seit längerer Zeit lässt sich hier eine Stabilisierung auf dem Niveau 11,0 / 10,7 Mio. bpd feststellen.

Chartbild noch nicht geklärt

Das aktuelle Chartbild dokumentiert den zähen Kampf von Brent C.O. auf der Oberseite. Zuletzt gelang es dem Ölpreis, auf 46,5 US-Dollar vorzustoßen. Maßgeblichen Anteil daran hatte auch der heraufziehende Hurrikan Laura im Golf von Mexiko. Doch dessen Einfluss verpuffte schnell, als klar wurde, dass massive Schäden an den Ölförderanlagen ausbleiben würden. Aus charttechnischer Sicht haben sich die 46,5 US-Dollar nun eine hohe Relevanz als Widerstand erarbeitet. Aktuell verstellen sie den Weg in Richtung 50,0 US-Dollar. Auf der Unterseite sollte man nun den Bereich von 44,0 US-Dollar im Auge behalten. Sollte es darunter gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 40,0 US-Dollar gerechnet werden.

