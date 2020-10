Die Ölpreise gerieten Ende der letzten Handelswoche massiv unter Druck, nachdem die Corona-Infektion des US-Präsidenten bekannt wurde. Doch bereits im Vorfeld schwächelte Brent C.O. Die Nachricht von Trumps Gesundheitszustand war daher nicht unbedingt Auslöser des Preisrückgangs, sondern ist wohl eher als Katalysator einzuordnen. Die am Wochenende medial zur Schau gestellten Genesungsfortschritte des US-Präsidenten beruhigten zumindest die Gemüter am Ölmarkt. Die Ölpreise starteten mit einem beachtlichen Plus in die neue Handelswoche. An der „Großwetterlage“ hat sich freilich wenig geändert. Das von uns an dieser Stelle bereits so oft bemühte Thema Nachfragesorgen hält den Ölmarkt weiter in Atem…

Konjunkturdaten bleiben durchwachsen

Der Monatsanfang steht ganz im Zeichen von Konjunkturdaten, die aktuell weltweit zahlreich veröffentlicht werden. Der bisherige Zahlenreigen verdient sich zwar das Prädikat „robust“, aber eben nicht das Prädikat „überzeugend“. Stellvertretend sei an dieser Stelle auf den US-Arbeitsmarktbericht für September verwiesen, der am vergangenen Freitag (02.10.) veröffentlicht wurde. Das Thema Konjunkturdaten wird die Märkte auch noch in den nächsten Tagen in Atem halten. Darüber hinaus sei auch auf den kommenden Mittwoch (07.10.) verwiesen. Für diesen Tag steht unter anderem in den USA die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC an.

Aktuelle EIA-Daten

Wie immer an dieser Stelle noch einen Blick auf die aktuellen Daten der Energy Information Administration. Die EIA vermeldete für die Woche zum 25.09. einen weiteren Rückgang der US-Rohöllagerbestände um knapp 2,0 Mio. Barrel auf nunmehr 492,4 Mio. Barrel. Der Rückgang fiel damit etwas stärker aus, als noch im Vorfeld erwartet wurde. Insgesamt setzte sich zudem der Trend fort. Aber noch immer liegt der Gesamtbestand in Höhe von 492,4 Mio. Barrel um 13 Prozent oberhalb des für diese Phase im Jahr relevanten Durchschnitts der letzten 5 Jahre. In puncto US-Rohölproduktion gab es keine Bewegung. Für den aktuellen Berichtszeitraum wurde eine Produktion in Höhe von 10,7 Mio. bpd (barrels per day) vermeldet, nach ebenfalls 10,7 Mio. bpd in der Vorwoche.

Charttechnisch angeschlagen

Das Auf und Ab der letzten Handelstage hat unterm Strich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zwar nur eine marginale Veränderung gebracht, doch der stark ausgeprägte temporäre Rücksetzer zeigte einmal mehr, wie nervös der Markt auf belastende Faktoren reagiert. Auf der Oberseite erwiesen sich hingegen die 38-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie zuletzt als limitierend. Der Widerstand bei 46,5 US-Dollar geriet nicht in Gefahr. Stattdessen dürfte ein erneutes Abtauchen unter die 40 / 39 US-Dollar ein gewisses Risiko bergen. Ein Test der Zone 37 / 35 US-Dollar liegt nach wie vor in der Luft…

