Der chinesische Technologiekonzern BYD plant durch die Ausgabe von 50 Millionen neuer Aktien an der Hong Kong Stock Exchange rund 1,53 Milliarden Euro an frischen Mitteln zu beschaffen. Das Geld soll unter anderem dazu dienen, den Verkauf der E-Limousine Han in verschiedenen Ländern Lateinamerikas und der Karibik auszuweiten. Zum Wochenstart konnte sich der Kurs nach Veröffentlichung der schwächeren Q3-Zahlen wieder stabilisieren und die BYD-Aktie gehört zu den Gewinnern des Tages.

BYD platziert weitere Aktien am Kapitalmarkt

BYD hat nach Börsenschluss am Freitag eine Vereinbarung unterzeichnet, um 50 Millionen zusätzliche Aktien in Hongkong zu platzieren. Dies geht aus der jüngsten Mitteilung des Unternehmens hervor. Der angekündigte Preis beträgt 276 Hongkong-Dollar (entspricht 30,65 Euro) pro Aktie, was für die 50 Millionen Aktien ein Gesamtvolumen von 13,8 Milliarden Hongkong-Dollar (1,53 Milliarden Euro) bedeuten würde.

Frische Mittel für die Expansion der E-Limousine

Laut BYD soll dieses Kapital in die Aufstockung des Betriebskapitals, die Rückzahlung verzinslicher Schulden, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen. Der Mischkonzern teilte jedoch auch mit, dass er beabsichtigt, den Verkauf seiner E-Limousinen Han auf mehrere Länder in Lateinamerika und der Karibik auszuweiten. Nach Angaben des Konzerns sind die ersten Muster kürzlich in Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Uruguay, der Dominikanischen Republik, Costa Rica und den Bahamas eingetroffen. Doch auch in Europa soll die BYD-Limousine künftig erhältlich sein.

BYD-Aktie tendiert nordwärts

Der Elektroauto-Hersteller BYD hat am vergangenen Donnerstag seine neuen Zahlen veröffentlicht. Begeistern konnten diese die Anleger jedoch nicht, da sich die Chip-Knappheit zunehmend negativ auf das operative Geschäft auswirkt. Als Folge ist die Aktie am Tag der Veröffentlichung im europäischen Handel zweistellig eingebrochen. Zum Wochenstart konnte sie sich jedoch wieder stabilisieren und gehört zu den Gewinnern des Tages.

Zuletzt stieg der Aktienkurs von BYD auf Tradegate um 2,68 Prozent auf 32,17 Euro an. Der Eröffnungskurs lag bei 31,97 Euro. Im Handel von Tradegate haben bisher 265.372 Aktien den Besitzer gewechselt. Am 26. Oktober 2021 erreichte der Aktienkurs mit 35,00 Euro den höchsten Stand der letzten 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstpreis für das Papier bei 14,12 Euro. Dieser Wert wurde am 11. Mai 2021 erreicht. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn je Aktie von 2,76 Chinesischen Yuan.

/sf