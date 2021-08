Die Nachrichtenlagen und im Zuge dessen auch die Charts einiger Autohersteller fallen am Donnerstag mau aus. Nachdem die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtete, dass es im September erhebliche Einschränkungen in der Produktion von Toyota geben wird, setzte dies auch die Aktien deutscher Autobauer unter Druck. Als wenn dies nicht genug gewesen wäre, kamen für Volkswagen im Laufe des Tages ähnliche Nachrichten hinzu.

Toyota: Chip-Krise halbiert die September-Produktion beinahe

Laut Medienberichten wird die weltweite Chipknappheit den japanischen Autohersteller Toyota im nächsten Monat dazu zwingen, die Produktion um 40% zu reduzieren. Ursprünglich wollte der Japaner 900.000 Autos bauen, doch laut Nikkei wird es sich jetzt nur noch auf 500.000 Stück belaufen. Nähere Quellenangaben gibt es dafür allerdings nicht. Toyota selbst äußert sich dazu auch nicht genau. Der Konzern verkündet in einer Mitteilung nur, dass 27 von 28 Produktionslinien in den 15 Fabriken in Japan eingestellt werden und sich dies auf die Kunden und Zulieferer auswirken wird.

Die Aktie des Autoherstellers ist daraufhin um fast viereinhalb Prozent gesunken. Die Aussicht auf eine deutliche Reduzierung der Produktion und damit auf eine geringere Reifennachfrage hinterlässt deutliche Spuren an der Börse.

Volkswagen: Nach seinem japanischen Konkurrenten muss auch VW auf die Bremse treten

Auch das Volkswagen-Stammwerk wird nach den Sommerferien nur noch in eingeschränktem Umfang die Produktion aufnehmen. Wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag mitteilte, werden in der kommenden Woche alle Produktionslinien nur noch in einer Schicht produziert, weshalb Kurzarbeit erforderlich sein wird. Wie viele Mitarbeiter darunter leiden müssen, ist derzeit unbekannt. Grund für den Arbeitsausfall ist auch in diesem Fall weiterhin die begrenzte Lieferung von Halbleitern. Von den Folgen von Corona betroffen, musste das Unternehmen seinen Produktionsplan mehrmals anpassen.

Audi: 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit wegen Halbleitermangel

Auch anderen Auto-Herstellern fehlen die Mikrochips. Wie das Unternehmen mitteilte, mussten rund 10.000 Beschäftigte bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm in Kurzarbeit. Daher können Tausende von eigentlich geplanten Autos nicht hergestellt werden. Im Stammwerk stehen bis zum 30. August alle Fertigungsstraßen still: Eine Linie fällt aufgrund des Produktionsstarts des vollelektrischen Q6 etron aus, die anderen beiden wegen fehlender Chips. Damit rutschen 6.000 Beschäftigte aus Ingolstadt in die Kurzarbeit und 4.000 aus Neckarsulm.

BMW: Es geht wieder an die Arbeit

BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter hofft, in diesem Jahr wieder 70.000 bis 90.000 Autos mehr verkaufen zu können. Abhängig sei jedoch auch dies von den derzeitigen Engpässen. Außerdem seien derzeit “alle Werke weltweit gut versorgt”, so ein Sprecher von BMW am Donnerstag. Die Produktion laufe aktuell in Leipzig wie gewohnt und auch in München und Dingolfing geht´s nach den Ferien wieder los. In Oxford startet sie ebenfalls nächsten Montag.

Auto-Aktien sehen ROT!

Schon seit Anfang dieser Woche stehen die Aktien der deutschen Autobauer scheinbar auf der Abschussliste der Aktionäre. Nach Donnerstag könnte sich diese Tendenz noch verstärken. Zu Börsenschluss am Donnerstag in Frankfurt notiert die Aktie von Toyota mit einem Minus von 3,70% bei 71,56 Euro. Für den deutschen Rivalen VW geht´s weniger stark bergab. Das Papier ist am Abend noch 196,02 Euro wert (-1,49%). Der BMW-Aktienkurs fällt um 3,03% auf 77,43 Euro.

/sf