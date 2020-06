Der deutsche Aktienmarkt hatte zuletzt mit einigen Unbilden zu kämpfen. Der Handelsverlauf am vergangenen Donnerstag (11.06.) mit seinem kräftigen Rücksetzer schürte „alte Sorgen“ und ließ die Erinnerungen an die hektische Korrekturphase von Februar und März dieses Jahres wieder wach werden. Da war es schon ein wenig beruhigend, dass die Aktienmärkte am Freitag in ruhigeres Fahrwasser zurückkehren konnten. Doch gewonnen ist noch nichts! Die neue Handelswoche könnte für weitere Verwerfungen sorgen. Insofern wäre ein fester und robuster Start in die Handelswoche wünschenswert… Auch die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) wurde am vergangenen Donnerstag kräftig durchgeschüttelt und sucht nun nach (neuer) Stabilität.

Rücksetzer kam aus charttechnischer Sicht zur Unzeit

Aus charttechnischer Sicht hätte der aktuelle Rücksetzer nicht unpassender einsetzen können. Die Aktie war gerade drauf und dran, ein starkes (möglicherweise auch richtungsweisendes) Signal zu generieren und den massiven Widerstandsbereich um 4,7 Euro zu überwinden. Dieser Bereich bezieht seine große Relevanz aus dem Umstand, dass in diesem Bereich eine alte Doppelbodenformation liegt und zudem die 200-Tage-Linie dort verläuft. Ein bullisches Kreuzen der 200-Tage-Linie in Verbindung mit der Rückereroberung des massiven Horizontalwiderstands hätte die Karten für die Aktie auf der Oberseite womöglich noch einmal neu gemischt. So aber übernahmen Gewinnmitnahmen zumindest kurzfristig das Kommando und führten den Kurs der Commerzbank-Aktie erneut in Richtung 4,0 Euro. Die Marke von 4,0 Euro hat allenfalls eine psychologische Bedeutung. Die eigentlich relevante Unterstützung liegt aus unserer Sicht bei 3,8 Euro. Einen signifikanten Rutsch unter die Marke von 3,8 Euro gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Das würde die Aktie in ihren Aufwärtsambitionen deutlich zurückwerfen und womöglich noch einmal den Weg in Richtung 3,0 Euro ebnen… Doch soweit ist es noch nicht. Die Aktie konnte sich zunächst im Bereich von 4,0 Euro stabilisieren.

Seit einigen Jahren ist das US-amerikanische Investmentunternehmen mit dem passenden Namen Cerberus (Groß)Aktionär der Commerzbank. Kürzlich wurde bekannt, dass sich der US-Investor unzufrieden über die aktuelle Strategie der Commerzbank zeigt und dieses auch der Commerzbank schriftlich mitgeteilt habe. Um mehr Einfluss auf die Geschicke der Bank zu erlangen, hat Cerberus zwei Posten im Aufsichtsrat der Bank verlangt. Die Commerzbank reagierte selbstredend ablehnend auf den Vorstoß der US-Amerikaner.

Wie könnte es nun für die Commerzbank weitergehen?

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Auf der Oberseite muss der Aktienkurs über den Widerstandsbereich 4,7 / 5,0 Euro und darf auf der Unterseite nicht unter die Marke von 3,8 Euro fallen. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage sollte eine kurzfristige Seitwärtsbewegung in den Grenzen 3,8 Euro bis 4,7 Euro nicht überraschen.

