KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach fast zweiwöchigem Produktionsstopp wegen einer Reihe von Corona-Fällen nimmt ein größerer Schlachthof in Dänemark wieder seinen Betrieb auf. Die Arbeit in dem Betrieb in der Kleinstadt Ringsted werde wie geplant am Freitag wieder hochgefahren, teilte der Fleischverarbeiter Danish Crown am Donnerstag mit. Zugleich meldete das Unternehmen, dass bei Tests von 576 Mitarbeitern des Betriebs am Montag zwei neue Corona-Fälle erkannt worden seien. Die Mitarbeiter sollen auch weiterhin mehrmals auf das Coronavirus untersucht werden.

Seit Ende Juli sind in dem Schlachthof rund 150 Infektionen nachgewiesen worden. Insgesamt hat der Betrieb in Ringsted um die 850 Angestellte. Am Montag vergangener Woche war er geschlossen worden, um so die Infektionsketten innerhalb des Personals zu durchbrechen.

Beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies in Nordrhein-Westfalen hatte es nach einem Corona-Massenausbruch eine fast vierwöchige Zwangspause am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück gegeben. Mitte Juli war ein Anlaufen der Produktion wieder erlaubt worden. Der Vorfall hatte eine Debatte über die Arbeits- und Lebensbedingungen der dort angestellten Arbeiter ausgelöst./trs/DP/stw