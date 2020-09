Die letzte Handelswoche könnte bereits einen ersten Vorgeschmack auf das gegeben haben, was noch kommen könnte. Die Aktienmärkte waren mit Blick auf die zurückliegende Aufwärtsbewegung anfällig für Gewinnmitnahmen und Korrekturen geworden; die einen mehr (u.a. US-Indizes), die anderen weniger (u.a. Dax). Doch ob sich ein Korrekturszenario letztendlich kreieren wird, bleibt noch abzuwarten. Auch ein Alternativszenario ist denkbar.

Lage hat sich zu Wochenbeginn (erst einmal) beruhigt

Die zweite Hälfte der vergangenen Handelswoche hatte es in sich. So „bastelte“ der Dax noch am Donnerstag (03.09.) an seinem Ausbruchsszenario. Nach langem Hin und Her ging es zunächst über den Widerstandsbereich um 13.200 Punkte / 13.300 Punkte, ehe der Index im weiteren Tagesverlauf einknickte. Am Freitag (04.09.) wurde die kräftige Abwärtsreaktion fortgesetzt, in deren Folge es auch noch unter die 13.000er Marke ging. Immerhin konnte im Großen und Ganzen der Unterstützungsbereich von 12.800 Punkten verteidigt werden. Wir hatten an dieser Stelle schon bei anderen Gelegenheiten ein ums andere Mal darauf verwiesen, dass Ausbruchsszenarien durchaus eine heikle Angelegenheit sind, sollten sie nicht zügig Relevanz (Durchschlagskraft) entwickeln. Dass der Dax zum Ende der letzten Handelswoche kräftig unter Druck geriet, dürfte jedoch nicht nur an der Fragilität der Ausbruchssituation als solches gelegen haben. Der Dax hing bereits seit geraumer Zeit am Tropf der US-Indizes. Deren Rücksetzer gab dann (unausweichlich) auch die Richtung für den Dax vor. Dass die US-Börsen vor einem langen Wochenende standen (am gestrigen Montag, 07.09. waren sie feiertagsbedingt geschlossen) dürfte ein zusätzlicher Katalysator für den Rücksetzer gewesen sein. Umso wichtiger war es, dass es dem Dax auch ohne die Unterstützung der US-Börsen gestern gelang, die Lage zu beruhigen und eine Erholung zu initiieren.

Wichtige Termine stehen an

Auch in dieser Handelswoche stehen aus deutscher Sicht noch einige wichtige Konjunkturdaten an. Den einen oder andere gab es bereits. Dabei bot sich ein gemischtes Bild. Die gestrigen Daten zur deutschen Industrieproduktion enttäuschten allerdings. Im weiteren Wochenverlauf dürfte es insbesondere am Donnerstag (u.a. EZB) und am Freitag (u.a. Verbraucherpreise) spannend werden.

Chartbild ambivalent

Der jüngste Rücksetzer im Dax hat noch einmal deutlich gemacht, dass die Luft oberhalb von 13.300 Punkten dünn zu sein scheint. Ein Ausbruch auf neue Verlaufshochs (13.790+ Punkte) ist offenkundig kein Selbstläufer. In der aktuellen Konstellation befindet sich der Dax zwischen Baum und Borke. Auf der Oberseite limitiert der Bereich um 13.300 Punkte, auf der Unterseite gibt die Zone 12.800 / 12.650 Punkte Unterstützung. Diesen beiden Bereichen messen wir aktuell eine große Bedeutung bei. Wichtige Signale könnte es geben, sollte der Index über eine der Zonen ausbrechen…

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Interessante Blogbeiträge

BioNTech VS CureVac der Vergleich

Andere Leser interessierten sich auch für:

SAP und Infineon – Wie geht es nach dem „Schwächeanfall“ weiter?

Advanced Micro Devices – Nun geht es ans Eingemachte!

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.