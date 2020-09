FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche in New York dürfte der Dax am Montag mit Gewinnen in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,57 Prozent höher auf 12 916 Punkte. Damit rückt die Marke von 13 000 Punkten, unter die der Dax am Freitag deutlich gefallen war, zumindest wieder in Reichweite.

In dieser Woche müsse es sich zeigen, ob die Kursverluste der vergangenen Woche nur Gewinnmitnahmen gewesen seien oder doch der Auftakt zu einer größeren Korrektur, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar.

Impulse von den Börsen in den USA bleiben zum Wochenauftakt gleichwohl aus, dort wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Am Freitag hatte in New York auch ein robuster Arbeitsmarktbericht die heiß gelaufenen Kurse nicht vor einem weiteren Abbröckeln bewahren können./ajx/zb