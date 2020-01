Der Dax startet in die erste volle Handelswoche des neuen Jahres und sieht sich gleich mit einer nicht ganz so einfachen Gemengelage konfrontiert. Nachdem sich der Index aus dem alten Jahr mit einer überzeugenden Vorstellung verabschieden konnte und auch der Start in das neue Jahr mit einem Vorstoß über die 13.400er Marke gelang, schienen die Weichen gestellt. Doch die Geopolitik machte dem Dax (wie den meisten anderen Aktienindizes auch) dann einen Strich durch die Rechnung. Die Lage im Nahen und Mittleren Osten mit ihrem immensen Eskalationspotential bestimmt fortan das Handelsgeschehen. Aktuell macht es nicht unbedingt den Anschein, dass es in der Region zu einer raschen Beruhigung kommen wird. Insofern dürfte das Thema bis auf weiteres das Handelsgeschehen maßgeblich mit beeinflussen. Zwar heißt es immer, dass politische Börsen kurze Beine hätten, doch in diesem Fall muss sich erst noch herausstellen, wie kurz die Beine dann tatsächlich sind...

Trotz aller geopolitischen Unsicherheiten gilt es, den Blick auf die nächsten Tage zu richten und in der nächsten Zeit stehen einige konjunkturelle Highlights auf der Agenda. Noch in der vergangenen Woche (genauer gesagt am Donnerstag, 02.01.) wurde der aktuelle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Deutschland veröffentlicht und dieser lag leicht oberhalb der Prognosen. Dennoch ist das Niveau des Index nach wie vor ausbaufähig. Noch heute (Montag, 06.01., nach Redaktionsschluss) stehen die Entwicklung der deutschen Einzelhandelsumsätze sowie der Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe an. Am Mittwoch (08.01.) folgen die wichtigen Werkaufträge und am Donnerstag stehen die Daten zur Industrieproduktion und zur Handelsbilanz im Fokus. Auch in den USA ist die Handelswoche mit zahlreichen relevanten US-Konjunkturdaten gespickt, sodass sich in Kombination mit der Geopolitik eine herausfordernde Gemengelage kreieren könnte.

Aus charttechnischer Sicht macht der Index trotz des Rücksetzers vom Freitag weiterhin einen stabilen Eindruck. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt. Insgesamt muss der Dax nun aber aufpassen, dass er auf der Unterseite nicht weiter in Bedrängnis gerät. Mit einem Wochenschluss oberhalb von 13.160 Punkten hält der Index zwar noch alle Trümpfe in der Hand, doch die sich abzeichnende Top-Formation im Bereich von 13.420 Punkten wirft Fragen auf. Weitere wichtige Unterstützungen verlaufen bei 13.000 Punkten und bei 12,850 Punkten. Den zentralen Unterstützungsbereich verorten wir unverändert in die Zone um 12.500 Punkte. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Richten wir unseren Blick auf die Oberseite. Zuletzt scheiterten hier mehrere Versuche, über die Zone um 13.420 Punkten zu laufen. Unter charttechnischen Aspekten wäre es ideal, wenn es dem Index gelingen würde, diesen Widerstand auszuhebeln und im besten Fall gleich noch über die Zone 13.500+ Punkte zu setzen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

