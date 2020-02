Der Dax verpasste es am vergangenen Freitag (07.02.) eine wichtige Handelswoche mit einem Erfolgserlebnis zu krönen. Bis dahin verlief die Handelswoche überaus vielversprechend. Der Index arbeitete sich aus seiner Schwächephase heraus und nahm zum Ende der Handelswoche hin seine bisherigen Hochs ins Visier. Ein Wochenschluss jenseits der 13.600er Marke hätte womöglich richtungsweisenden Charakter gehabt, so aber bleibt der Index bis auf weiteres im Standby-Betrieb und geht einer neuen Handelswoche erwartungsvoll entgegen.

Mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Januar hielt der Freitag noch einmal wichtige Konjunkturdaten bereit. Trotz des starken Arbeitsmarktberichtes ging es für die US-Aktienindizes und in deren Schlepptau auch für den Dax nach unten. Nach den starken Handelstagen traten die Marktakteure so unmittelbar vor dem Wochenende auf die Bremse und nahmen einen Teil der Gewinne mit.

In Bezug auf den Dax könnte die neue Handelswoche den nächsten Anlauf bedeuten, ein neues Hoch auszubilden. Von fundamentaler Seite mangelte es dem Index zuletzt ein wenig an Unterstützung. So lagen unter anderem die Daten zur deutschen Industrieproduktion, die am Freitag veröffentlicht wurden, unter den Erwartungen und bestätigten damit das bis dato gängige Bild der ambivalenten Datenlage. Nach einer mit zahlreichen Konjunkturdaten gespickten Handelswoche nimmt die neue Handelswoche unter diesem Aspekt erst in der zweiten Hälfte Fahrt auf. So stehen erst am Donnerstag (unter anderem deutsche Verbraucherpreise) sowie am Freitag (unter anderem deutsche BIP-Daten) relevante Daten für den Dax an. Auch in den USA wird es eigentlich erst in der zweiten Wochenhälfte so richtig interessant. Schauen wir auf die aktuelle charttechnische Konstellation im Dax.

Nach einem scharfen Rücksetzer gelang es dem Dax, im Bereich von 13.000 Punkten eine Trendwende zu initiieren und wieder nach oben abzudrehen. Damit hat sich die Relevanz dieser Zone noch einmal deutlich erhöht. Mit anderen Worten: Unter die 13.000er Marke sollte es nun nicht mehr gehen, um das bullische Szenario nicht doch noch ins Wanken zu bringen. Der Index legte nach dem erfolgreich bestandenen Test einen kräftigen Zwischensprint an den Tag. Rasch wurde das relevante Widerstandscluster zwischen 13.500 Punkten bis 13.640 Punkten erreicht. Ein durchaus vielversprechender Versuch, dieses Cluster zu durchbrechen, scheiterte jedoch, woraufhin sich der Index zum Ende der Handelswoche zurückzog. Wir sehen den Dax unverändert in einer überaus aussichtsreichen Konstellation, nur neue Hochs müssten eher früher als später her, um das Konsolidierungsszenario zu beenden.

