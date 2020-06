Wechselvolle und mitunter auch turbulente Handelstage durchleben derzeit die Marktakteure. Gerade als die Erinnerungen an die knackige Korrektur von Februar / März drohten wieder hochzukommen und Nervosität an den Aktienmärkten das Handelsgeschehen zu dominieren begann, konnte der Dax ein wichtiges Zeichen setzen, indem er sich gegen die drohende Korrektur stemmte.

Angst vor der zweiten Welle

Das Thema „zweite Welle“ mit ihren dann möglichen Folgen für die globale Wirtschaft dürften die Marktakteure latent bereits während der ganzen Erholungsrally beschäftigt haben. Doch erst die aktuellen Entwicklungen in China gaben dieser latenten Sorge ein „Gesicht“. Ob das erneute Aufflackern des Infektionsgeschehens in China allerdings die Korrektur maßgeblich vorangetrieben hat, ist aus unserer Sicht fraglich. Seit der Leitzinsentscheidung der Fed vom vergangenen Mittwoch (10.07.) und vor allem seit den in deren Rahmen veröffentlichten Projektionen der US-Notenbank zu möglichen Szenarien der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA wirkten die Märkte angezählt und nervös, was natürlich mit Blick auf die fulminante Rally der letzten Wochen und mit Blick auf die mittlerweile erreichten, exponierten Niveaus der Indizes nicht wirklich überraschend ist. Das Aufflackern des Infektionsgeschehens in China dürfte da eher der sprichwörtliche Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Wieder einmal Rückenwind aus den USA

Wieder einmal erwiesen sich die USA als „Retter in der Not“ für den Dax. Die Aussicht auf weitere Liquidität, die durch die Fed bereitgestellt werden könnte, und zum Teil recht robuste US-Konjunkturdaten hoben die Stimmung an den Aktienmärkten und drängten die Nervosität wieder in den Hintergrund. Gestern (16.06.) wurden wichtige Daten zum US-Einzelhandel veröffentlicht, die aufgrund ihrer Relevanz natürlich besondere Beachtung fanden. Letztendlich fielen diese deutlich besser aus, als im Vorfeld erwartet wurde. Da fiel es auch nicht mehr sonderlich ins Gewicht, dass die gestern vermeldeten Daten zur US-Industrieproduktion etwas hinter den Erwartungen zurückblieben.

Spannende Charttechnik

Aus charttechnischer Sicht war das rasche Comeback des Dax oberhalb von 12.000 Punkten eminent wichtig. Ein Test der aus unserer Sicht zentralen Unterstützungszone 11.250 / 11.000 Punkte und des kurzfristigen Aufwärtstrend (grün dargestellt) scheint damit erst einmal abgewendet zu sein. Doch nun muss es natürlich darum gehen, den Schwung zu nutzen, um die zentrale Widerstandszone um 13.000 Punkten ins Wanken zu bringen.

