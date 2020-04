Es ist schon etwas länger her, dass wir an dieser Stelle die Lage im Dax ausführlich thematisierten. In den letzten dreieinhalb Wochen hat sich einiges getan. Der Dax bahnte sich seinen Weg auf der Oberseite und konnte das damals skizzierte „Comeback-Szenario“ weiter vorantreiben. Die Überschrift haben wir mit Blick auf die aus unserer Sicht ambivalente Lage im Index bewusst doppeldeutig gewählt. Der Dax befindet sich in einer entscheidenden Phase: War es das bereits mit der Abverkauf / Korrektur oder war es das bereits mit der Erholung?

In den letzten Wochen machte der Dax – unter anderem angetrieben von der starken Performance der US-Aktienindizes – Boden gut und konnte einen großen Teil der aus dem Abverkauf resultierenden Verluste wieder wettmachen. Der stramme Durchmarsch mahnt aus unserer Sicht jedoch zur Vorsicht. Regierungen und Notenbanken haben in den letzten Wochen viel beschlossen und in die Wege geleitet, um die Wirtschaft und damit die Börsen zu stabilisieren. In puncto Corona-Pandemie hat zudem das Prinzip Hoffnung das Kommando übernommen; Hoffnung darauf, dass das Tal bereits durchschritten sein könnte bzw. nicht mehr allzu weit entfernt ist. Die Erwartungen der Marktakteure dahingehend sind stark ausgeprägt. Nun muss „nur“ noch die Entwicklung (Realität) den Erwartungen gerecht werden. Im besten Fall hält die Entwicklung diesen Erwartungen Stand. Doch, was passiert, wenn es gravierende Rückschläge gibt, wenn Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen, weil sich das Infektionsgeschehen negativ entwickelt? Obacht ist in der aktuellen Situation aus unserer Sicht allemal geboten. Kurzum; die aktuelle Erholung bleibt unserer Meinung nach ein fragiles Gebilde. Sie ist (aus bullischer Sicht) durchaus positiv zu bewerten, doch längst nicht als Selbstverständlichkeit. Die Lage und damit die Stimmung an den Aktienmärkten könnte schnell kippen.

Die in den letzten Handelstagen veröffentlichten Konjunkturdaten, die größtenteils eine bedenkliche Qualität hatten, wurden von den Aktienindizes weitgehend weggesteckt. Für den Dax stehen in der neuen Handelswoche einige wichtigen Daten auf der Agenda. Unter anderem warten am Dienstag (21.04.) frische ZEW-Daten. Am Donnerstag folgen Daten zum GfK-Verbrauchervertrauen sowie die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und nicht-verarbeitende Gewerbe.

Aus charttechnischer Sicht lieferte der Index mit dem Ausbruch über den Bereich um 10.300 Punkte ein wichtiges Signal. Nun muss es aber darum gehen, dass der Index auf der Oberseite den nächsten Schritt macht und die Zone 10.800 / 11.000 Punkte erfolgreich überspringen kann. Auf der Unterseite gilt es hingegen, Rücksetzer idealerweise auf 10.300 / 10.000 Punkte zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Aktuelle Blogs auf Börsennews:

Wirecard-Kursrallye: Klarer Gewinner

Nel Asa Kursrallye: Das steckt dahinter

Andere Leser interessierten sich auch für:

Daimler und VW Vz. – Autowerte am Scheideweg!

Kursdebakel! Deutsche Bank, Commerzbank und JPMorgan Chase auf Talfahrt!

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.